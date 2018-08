CCOO rechaza que la DGA integre al personal del Instituto del Agua

No se han leído el informe. Pone claramente que la figura del indefinido no fijo no es aplicable en el caso del Instituto Aragonés del Agua. También pone que el proyecto de Ley (con las modificaciones que quiere introducir CCOO) incumple varias leyes (entre ellas el Estatuto de los Trabajadores) y que además es discriminatorio respecto del tratamiento que con anterioridad se había dado a la integración de otros trabajadores laborales. Esto es el mundo al revés: El patrono queriendo cumplir la Ley por una vez y los sindicatos pidiendo que se maltrate a los trabajadores. ¿Qué hay que negociar con los sindicatos la integración del personal? Lo que habrá que hacer es cumplir la ley, no negociar la forma de saltársela. Además ellos no representan a los trabajadores del Instituto Aragonés del Agua que tienen sus propios delegados.