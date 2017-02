CEOE Zaragoza rechaza la municipalización del 010 y estudiará medidas legales

Yo me avergüenzo cuando los que conocen que yo vote a los que hoy administran y gestionan el Ayuntamiento ,me dicen estos son esos que decían que la política sería para servir a los ZARAGOZANOS ,puente anda buen chasco tiene que estar pasando. Yo me muero de miedo de ver la misma política que hacía Franco. Terror me produce solo pensar si el deseo de Iglesias un día se hiciese realidad y alcanza se la MALLORIA. Nos meteríamos en otra dictadura como la de Franco o peor aun visto lo visto.