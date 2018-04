La crecida del Ebro "saca a flote" a los protrasvase

Las noticias sobre la crecida del Ebro llenan las redes de impactantes imágenes de pueblos, parques y carreteras inundados por el caudal del río. Ya ha fallecido una persona, y las previsiones no dejan de ser preocupantes para el fin de semana.

Pero hay quienes utilizan esta delicada situación para mostrar "cuánta agua nos sobra" y que "un trasvase es necesario para evitar estas situaciones". En Twitter rebosan argumentos de escasa credibilidad, que reclaman revisar el Pacto Hidrológico o directamente exigen un trasvase. Un campo de batalla en el que se cruzan acusaciones y viejos mitos de que en el norte "sobra agua" y que "son muchos litros desperdiciados", con razonamientos que explican que esta realidad no es obviamente la habitual en la cuenca del Ebro.

No me alegro del mal ajeno pero me parece muy bien que tanto navarros, aragones y catalanes si inunden por las crecidas del Ebro, eso de "a los del Sur ni una gota de nuestra agua", fue muy fuerte y Zapatero y su gobierno tuvieron toda la culpa. #crecidaEbro @PSOE Viernes 13