«Debemos poner piedras a los corruptos, no tienen vergüenza»

Desde hoy es el nuevo presidente del PP de la provincia de Zaragoza. ¿Se vio alguna vez ocupando este cargo?

–No. Lo que más me gustaba era estar con los ciudadanos con humildad y cercanía, por lo que no pensé más allá de las labores propias de un político.

–También es verdad que no ha habido competidores. ¿Qué lectura hace usted de ello?

–Porque nadie más se quiso presentar. Son ellos los que han querido que solo esté yo y que haya sido el elegido. Estoy muy agradecido por el apoyo y cariño de tanta gente.

–Dicen de usted que es un hombre de las filas del presidente regional Luis María Beamonte a quien también le sucede en el cargo. ¿Seguirá su legado? ¿Algo a cambiar?

–He sido secretario general con él, voy a ser continuista. Cuando las cosas funcionan lo correcto no son los cambios radicales, sino ir cambiando el engranaje para avanzar más mejor y más eficiente. Mis renovaciones van encaminadas a incluir a la juventud que tenemos, está muy bien preparada.

–Quien sí ha incluido cambios ha sido Beamonte, que ha suprimido los sobresueldos. ¿Qué le parece?

–Hubo un acuerdo del comité de dirección regional con el que estoy de acuerdo.

–¿Usted llegó a cobrarlos en alguna ocasión o prefirió rechazarlos?

–Me los propusieron y los rechacé.

–Faltan dos cambios en el PP aragonés, Huesca y Teruel. ¿Se va a esperar a ello o ya van a pisar el acelerador de cara a las elecciones?

–Estamos en un proceso de renovación de las estructuras provinciales, lo llevamos con normalidad, seriedad y unidad. Esta misma semana reuniré al comité de dirección para comenzar a trabajar.

–Lo digo porque los últimos sondeos, aunque no son malos, el PP no se recupera e, incluso, retrocede…

– Los sondeos son datos, pero hay que pensar que hemos obtenido una ayuda importante de todos los zaragozanos y vamos a trabajar para conseguir el respaldo suficiente para gobernar en todas las instituciones. Es un reto.

–Parte de ello es por la corrupción que no ha afectado a su partido en Aragón, por el momento. ¿Se avergüenza cuando ve a compañeros suyos imputados?

–La corrupción ha hecho daño a los partidos y al PP. Quien la haga que la pague, es muy fácil. Sea quien sea.

–¿Cree que debe haber más vigilancia interna? ¿Cómo lo asumiría usted?

–A Quienes formamos parte del PP nos idigna muchísimo. Lo que tenemos que hacer es legislar y ponerles piedras a los corruptos, son unos sinvergüenzas. Hay que ponerles dificultades para que no puedan ser corruptos, debemos vigilar y ser los que denunciemos cualquier indicio.

–Asume la presidencia del PP de Zaragoza, donde su formación tiene una espina que se llama Zaragoza. Desde Atarés que no gestionan la ciudad. ¿Ya hay candidato?

–El deseo del PP es recuperar una Alcaldía que nunca debio estar en manos de una amalgama de perdedores que están todo el día peleando entre ellos. El grupo liderado por Jorge Azcón está haciendo una labor de sobresaliente. No está abierto el plazo de designación de candidatos, pero Jorge lidera una magnífica labor.

–¿Ya han sopesado algún tipo de estrategia para volver a gobernar? ¿Más política ciudadana?

–Le voy a pedir a todo mi equipo que la principal labor es hacer política de calle. Hay que escuchar y trabajar por políticas que importan a la gente y no entretenerse en tonterías como hacen la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza.

–Será difícil cuando, por ejemplo, en los plenos de Zaragoza se habla más de política que de gestión…

–Una cosa es el desgobierno de Zaragoza al que no le preocupa que la ciudad no tenga dinamismo económico, que no se cree empleo o que la ciudad tenga problemas de transporte o limpieza, y otra cosa es el esfuerzo que tenemos que hacer para conseguir el respaldo mayoritario de los ciudadanos. Para eso tenemos que ganarnos la confianza de los zaragozanos.

–Se acaban de aprobar los presupuestos. Aprovechando que usted fue consejero de Hacienda. ¿Cree que se llegarán a ejecutar?

–Es imposible, estamos en mayo. Esperamos que no se repita nunca más un sainete como el que ha hecho Lambán. Nos ofrecimos para solucionarle los problemas a los aragoneses y el PSOE se echó en los brazos de Podemos. Es el peor presupuesto de la historia de Aragón y ya ha dejado a 106 alumnos sin admitir.

–¿Cree que les pedirán ayuda al final?

–Nosotros siempre ayudaremos a Aragón, de hecho, así lo hemos hecho con la justicia gratuita y con los clubs deportivos.