Denegada la petición de Interpeñas de ir a San José

La adjudicación de la explotación del recinto del párking Norte para las próximas fiestas del Pilar se conocerá hoy y hay mucho en juego para los peñistas. Sobre todo después de que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se le haya comunicado a la Federación Interpeñas que no se autorizará su instalación en San José, solicitado en agosto y que, a juicio de los técnicos, no se puede dar luz verde. Según ha podido saber este diario, esta propuesta, al final de Miguel Servet, supondría crear un tercer escenario de gran afluencia en la ciudad y entraña importantes afecciones a la movilidad al estar alejado del eje del tranvía. Y además se trata de un suelo no urbanizable no delimitado que no está sujeto a criterios de interés general.

Así, si Pam Hosteleros, uno de los licitadores al párking Norte con el que Interpeñas alcanzó un acuerdo para instalarse, no gana el concurso, se generará un problema, porque no habrá espacio alternativo a un mes de las fiestas.