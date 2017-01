Dos encapuchados hieren de bala a un hombre en los Pinares de Venecia

Coño yo me cagaría de miedo si fuese a correr en una zona que ya da miedo de día ,hace falta ser valiente meterte en toda esa zona de pinares. Lo digo por antes si solía pasear por esos pinares me sentaba en unas bancos non unas mesas ,y es una vergüenza ver el trasiego de coches y furgonetas y buscones ves andando ,que se ven . Yo un día me encontré unos desnudos tomando el sol en amacas . Y no es solo a Hay donde los ves en los montes de la izquierda de Ikea también. Yo pateo todas esas zonas y es una vergüenza lo que se hace en unas zonas que son preciosas.