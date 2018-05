Dueso propone sumar el PSOE de Zaragoza a los pactos de izquierda

Aunque todavía no lo ha anunciado de forma oficial, es probable que la exconcejala Carmen Dueso opte a las primarias del PSOE en Zaragoza para ser la próxima alcaldesa y así compita contra la candidata oficialista que podría representar la consejera de Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría. En su campaña para alcanzar un puesto de dirección en la formación, que ya inició en su enfrentamiento contra Javier Lambán en la secretaría autonómica, reunió ayer a poco más de un centenar de afiliados y simpatizantes en la sede de la formación en la capital aragonesa. Dueso prometió «coherencia» con los valores de izquierda y animó a establecer pactos. «Tenemos que tener un talante abierto con aquellas fuerzas similares que nos permitan avanzar», expresó.

La asamblea convocada por la Agrupación Norte contó con la presencia de la exministra y actual presidenta del PSOE estatal Cristina Narbona. «Todavía no ha llegado el momento de preparar las listas, tendremos que ver cómo discurre el proceso», manifestó manteniendo la neutralidad orgánica. En todo caso, recordó que las primarias están previstas en el reglamento. «Si se producen se llevarán a cabo con todas las garantías», señaló.

Dueso únicamente se limitó a añadir que está «estudiando» la situación y que dará «el paso» cuando se convoquen las primarias, posiblemente después del verano. «Todavía hay tiempo», reconoció.

Es competencia de Ferraz definir cómo se estructurarán las futuras secretarías generales para las grandes capitales. El calendario aún está en vilo. «El acuerdo de las ejecutivas estatal y regional para constituir la nueva estructura no se ha llevado a cabo, todavía estamos en una situación previa», indicó Narbona. Tampoco está claro si se decidirá antes la candidatura de primarias o la secretaría general de la agrupación local.

En la reunión no estuvo presente ningún miembro destacable de la actual dirección del partido en la comunidad. Preguntadas sobre la ausencia del presidente Javier Lambán, ambas recurrieron a la ironía. «Como militante es conocedor de todas la actividades que hacen las agrupaciones», evidenció Narbona. La situación catalana también estuvo presente en el debate. «Hace falta una respuesta política», señaló. Para Narbona es necesario repensar la aplicación del artículo 155 para evitar que se incumpla la Constitución en el ejercicio del poder del nuevo presidente de Cataluña, Quim Torra. «Todo lo que hemos oído sobre el nuevo responsable de la Generalitat me preocupa muchísimo porque no parece dispuestos a ser el presidente de todos los catalanes», indicó. A pesar de todo, consideró necesario ofrecer «cierto margen» para que se tomen las primeras decisiones.

Sobre la reforma de impuestos pactada por el presidente Javier Lambán con el apoyo de Ciudadanos se mostró comprensiva. «Tenemos que reclamar una armonización de impuestos entre todas las comunidades autónomas», señaló, y recordó que el acuerdo es fruto del compromiso del PSOE de que los aragoneses no pagarán más por Sucesiones que en otros territorios. «No podemos seguir en una carrera a ver quién tiene los impuestos más bajos en sus respectivos territorios, eso no sería algo adecuado», reconoció.

En todo caso, Narbona se mostró optimista de cara a los futuros resultados electorales, independientemente de lo que suelen indicar las encuestas. «Somos especialistas en superar las previsiones», dijo.