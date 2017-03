Efecto Coco con vermut canalla

Cada vez que montan una obra la lían. Y no solo sobre el escenario. Ya ocurrió con Reinas, el estreno sobre las tablas de la Plataforma de Actrices para la Escena (con Blanca Resano al frente). Ahora, que están a punto de plantarse de nuevo en el Principal de Zaragoza (con Yo soy Coco, desde mañana) han vuelto a generar todo un prólogo de actividades, márketing y movimiento social para hacerse oír. Como prueba un botón y el vermut canalla que celebraron este fin de semana en Marengo Bar&Deli. Allí, las Cocos (que ya presumen de nombre de guerra) reunieron a empresarios y colaboradores que les han ayudado a levantar el espectáculo (y son muchos). Brindis en rosa con el Solidarity Rosé de Care, música francesa por Coco Chanel, una pop up de merchandising de la obra... Allí coincidieron patrocinadores como Kike Júlvez, de Marengo, el fotógrafo Rafael Palacio, escritoras como Elisabeth G. Iborra... Y todo el reparto de la obra: Nuria Herreros, Carmen Marín, Luisa Peralta, Marisa Nolla, Ana Pérez de Saracho, Irene Alquezar, Amor Pérez... Valedoras del efecto Coco. Dicen que esto no ha hecho más que empezar.