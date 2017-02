Los enfermos de hepatitis C critican el incumplimiento del protocolo

Los afectados de hepatitis C en Aragón criticaron ayer que el Departamento de Sanidad no está cumpliendo con el Plan Estratégico de Manejo y Control de esta enfermedad, elaborado el pasado año dentro del plan nacional. Su denuncia alcanza a varios apartados que el colectivo considera «especialmente graves», entre los que incluye la falta de puesta en marcha de un programa de cribado o la tardanza en realizar una elastografía (fibroscán), una prueba «indispensable» para conocer el grado de fibrosis que determinará posteriormente la aplicación del tratamiento.

La plataforma de afectados, que sí admite «avances» en el último año, como la aplicación del tratamiento a «todos» los que padecen fibrosis de grados 3 y 4 o que los de grado 2 ya hayan comenzado a recibirlo, cargó contra los incumplimientos y retrasos cometidos por Aragón en la aplicación del plan. Uno de ellos alcanza al programa de cribado entre la población nacida entre 1945 y 1970 que persigue la elaboración de un censo real de afectados --se estima que unos 22.000 aragoneses están afectados por la hepatitis C aunque el 70% aún no lo sabe–. «A pesar de que el plan estratégico de actuación es de abril del 2016, tal cribado, en lo que nos consta, no se ha llevado a cabo ni hay medidas expresas para hacerlo y eso es extremadamente grave», indicó el presidente de la plataforma, Adolfo Burriel.

Las demoras en la realización del fibroscán y la «descoordinación sanitaria» por parte de algunos especialistas de Digestivo fueron también objeto de las críticas de los enfermos, que aseguraron que «vuelve a haber retrasos significativos en la realización de las elastografías a los pacientes ya diagnosticados». Burriel se refirió a «ocho o diez casos» confirmados de pacientes a los que no se estaría aplicando el protocolo. «Hay especialistas que en vez de ordenar una elastografía como medida primera y elemental para conocer el grado del enfermo diagnosticado de hepatitis C, retrasan los trámites o resuelven el tratamiento con meros análisis de sangre periódicos, cuando sin esa prueba, el resto de medidas no son eficaces».