Una fuerte granizada arrasa lunas de coches y tejados en Rubielos

Como pelotas de tenis. Así de representativo describió ayer el alcalde de Rubielos de Mora, Ángel Gracia, la granizada que en unos diez minutos arrasó los tejados y las lunas de los vehículos estacionados en la calle. Había alerta naranja por fenómenos atmosféricos de dichas características.

La tormenta fue breve, pero muy intensa, y estuvo acompañada por precipitaciones en forma de lluvia que no pudieron amortiguar los daños debido a las importantes dimensiones del hielo.

El fenómeno fue definido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como una «granizada singular o severa procedente de una supercélula que afectó a dicha zona a mitad de tarde y que trajo consigo granizo de hasta 8 centímetros de diámetro». La tormenta afectó, principalemente, a las localidades turolenses de Rubielos de Mora y Fuentes de Rubielos.

Ante los importantes desperfectos ocasionados, el primer edil del municipio más afectado se puso en contacto con el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón Millán, y el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, quienes se comprometieron, según el alcalde, en realizar una evaluación de los daños de cara a emitir ayudas económicas necesarias para los trabajos de reparación. Y es que Gracia lamentó que «aunque es pronto para estimaciones, está claro que los seguros pueden no cubrir el 100%». «Hoy lunes vendrán a realizar un primer informe, esperemos que las ayudas vengan pronto porque los vecinos están muy preocupados».

El alcalde este municipio destacó que «en sus recuerdos no existe una tormenta de granizo de estas características, he comparado las bolas de hielo con unas pelotas de tenis y tenían las mismas dimensiones». «El ruido durante la tormenta fue ensordecedor, si llega a coger a alguien en la calle lo acribilla», apuntó, mientras destacaba «el sentimiento de impotencia que tiene la localidad tras la tormenta es importante, ya que no hemos podido hacer nada más allá de esperar a que pasara».

Rubielos de Mora no ha sido la única localidad en la que se han producido tormentas en Aragón. En Castellote se han acumulado 28 litros por metro cuadrado, en Calanda más de 23 y en Alcorisa 13,6.