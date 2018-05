Un ganadero oscense, investigado por comercio ilegal de ganado

La Guardia Civil investiga a un ganadero de la provincia de Huesca por presunta comercialización ilegal de ganado vacuno, dentro de una operación a escala nacional en la que hay otros nueve propietarios de reses investigados y dos más detenidos. Según la Benemérita, los sospechosos usaban el DNI animal de terneros españoles que morían tempranamente y los atribuían a otros de origen desconocido, simulando así que habían sido criados en explotaciones ganaderas.

De esta forma, la organización facturó dos millones de euros en las transacciones impidiendo conocer el origen real de las reses destinadas a sacrificio, por las que solo pagaba el valor del animal, ahorrándose costes veterinarios y de mantenimiento y acogiéndose a subvenciones de manera fraudulenta. Esta actividad se comprobó hasta en 200 casos. No obstante, todas las reses que iban a la cadena de consumo humano pasaban los controles sanitarios obligatorios en los mataderos donde eran sacrificados.

Así, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga a 12 ganaderos por los delitos de estafa, contrabando, falsedad documental y organización criminal, que actuaban en las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Extremadura. Dos de ellos figuran en calidad de detenidos.

Para poder llevar a cabo esas alteraciones en el uso de los crotales, algún investigado también había creado explotaciones virtuales en las que hacía creer que acumulaba cientos de cabezas de ganado en espacios que no podían acoger ni una ínfima parte. No obstante, en la base informática iban acumulando animales y los trasladaban a su conveniencia para evitar ser controlados. Los agentes llegaron a investigar el movimiento virtual de 100.000 cabezas de ganado constatando que no siempre llegaba a producirse ese movimiento. La investigación comenzó en Gijón al registrar el maletero de un vehículo en el que el conductor llevaba varios crotales que presentaban muescas que hacían suponer que ya habían sido utilizados.