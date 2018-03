El gasto en tecnología sanitaria se multiplica por diez en un lustro

La inversión de Aragón en alta y media tecnología sanitaria se ha multiplicado por diez en los últimos cinco años. Los 33.220.576, 86 euros que se destinaron a esta área en el 2017 suponen, con mucha diferencia, la cantidad más alta de los últimos años y, por ejemplo, cuatro veces más de lo que se invirtió en el 2016 (8 millones). En el 2012, en plena crisis, la comunidad apenas dedicó 3 millones a tecnología sanitaria.

DESCENTRALIZAR / La apuesta de la Administración por la tecnología sanitaria ha sido ensalzada en varias ocasiones por parte del propio consejero de Sanidad, Sebastián Celaya. La última de ellas, hace apenas una semana, en la presentación de la nueva gammacámara para la unidad de Medicina Nuclear de Aragón, en el hospital zaragozano Miguel Servet, donde se defendió de las acusaciones de la oposición acerca de que su departamento no ejecuta las partidas para alta tecnología. «Sí se ejecutan. Lo que se hace es descentralizar en los sectores para que estos adquieran los aparatos», indicó.

Sanidad, además, destaca que, de esos 33,2 millones invertidos el año pasado apenas 4 corresponden a la donación de 10 millones concedida a Aragón por parte del propietario de la firma Inditex, Amancio Ortega para la adquisición de aparatos destinados a la lucha contra el cáncer.

La compra ha sido la fórmula más utilizada para la incorporación de este equipamiento. Dos tercios (21,7 millones de euros) de la inversión total se han realizado mediante esta vía, mientras que los 11,5 restantes se han incorporado a la sanidad aragonesa a través del arrendamiento. Así, en el 2017 se arrendaron dos aceleradores de electrones por valor de 8,3 millones, un TAC (738.000 euros) y un PET (2,4), mientras que se compraron una veintena de respiradores volumétricos por valor de cerca de medio millón de euros, diez respiradores de ventilación no invasiva (175.400 euros), 25 mesas de anestesia con monitorización (850.000 euros), 77 estaciones de trabajo para rayos X (750.000), 12 más para mamografías (165.000), diez mamógrafos digitales (2,5 millones), 16 ecografos para ecografías mamarias (912.000), o 32 ecógrafos para Atención Primaria, por algo más de 500.000 euros, además de otras actuaciones relacionadas con los servidores.

PLAN DE NECESIDADES / La mitad de la cantidad invertida en compra se refiere a ejecución descentralizada perteneciente al plan de necesidades. En esta partida se incluye dinero destinado a construcciones, instalación de maquinaria, utillaje o material de transporte.

Los 11,5 millones dedicados al arrendamiento acentúan la creciente apuesta por esta fórmula. Hasta ahora, la cantidad más alta destinada a ella eran los 3,1 millones del 2013. «El arrendamiento es la opción habitual en los aparatos de muy alta tecnología. Se hace así en toda España», aseguran desde el Departamento de Sanidad. Antes, solo en el 2012 y en el 2013 se había optado por este mecanismo «pero es que no se había comprado tecnología de este nivel, es decir, esta opción no se usa en equipamientos más normales, solo en aparatajes como aceleradores o PET TAC y antes no se había comprado ninguno», añaden estas mismas fuentes.

Las ventajas del arrendamiento residen en que «el mantenimiento viene incluido y permite sustituir los equipos antes en caso de que se queden obsoletos o superados por otras tecnologías, algo bastante frecuente», indicaron desde el departamento.