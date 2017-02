Los interinos recogen firmas para aplazar las oposiciones al 2018

Quienes piensan que un profesor que saque la plaza será mejor que uno que no lo haga es que no son conocedores del sistema de concurso-oposición del acceso docente. No es que no queramos oposiciones, que sí las queremos, algunos llevamos mucho tiempo estudiando. Pero los que ahora estamos en las aulas con los alumnos de Aragón y tenemos que jugarnos el trabajo de los próximos cursos en un examen donde no sirve con aprobar, no olviden que es una competición, tenemos que elegir entre prepararnos en 4 meses para el examen o prepararnos las clases como es debido. Y eso es lo que no nos gusta, que nos pongan en la situación de tener que elegir. Quien ha puesto que los de aquí podemos ir, por ejemplo, a Sevilla, no sabe que sí podemos ir pero al no tener experiencia en Andalucía tendremos la mitad de puntos, mientras que un sevillano aquí tiene todos los puntos. No piensen que no queremos estudiar o que no queremos sacarnos la plaza. El problema es que los que no saquemos plaza igual no trabajamos el próximo curso. En buena lid, dice el primer comentario, es obvio que no sabe cómo funciona una oposición docente.