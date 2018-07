Interpeñas descarta el Parque de Atracciones y baraja San José

Los peñistas no pasarán las fiestas del Pilar en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Aunque no se sabe dónde lo harán de forma definitiva, su última apuesta pasa por volver a los orígenes, al barrio de San José. Interpeñas ha descartado la opción del recinto ferial por la falta de tiempo para redactar y presentar el proyecto y ante la negativa municipal que, aunque todavía no ha hecho oficial su anuncio, ya ha advertido de que la zona no está preparada a día de hoy para albergar una celebración de esta envergadura.

Desde la Federación de Peñas ya han puesto en marcha la maquinaria para buscar nuevos espacios y la melancolía ha hecho que hayan solicitado al área de Urbanismo permiso para volver a instalar sus barras en la gigantesca explanada de Miguel Servet, donde pasaron tantos años hasta que las trasladaron al párking norte de la Expo y después a Valdespartera.

Este solar ya está habilitado y suficientemente testado, se encuentra relativamente alejado de las urbanizaciones, y cuenta con líneas de transporte público, que tendrían que ser reforzadas y ampliadas con lanzaderas de bus. Solo le falta el visto bueno del área de Urbanismo, que tendrá que valorar si quiere que haya tres espacios de fiestas. Ayer no se pronunció al respecto.

Interpeñas ha incluído en su solicitud de propuesta la elaboración de un estudio de ruido con el objetivo de minimizar la molestias en el barrio.

PROVISIONAL / Se trataría de una medida provisional, ya que la idea tanto de Interpeñas como de los responsables del Parque de Atracciones pasa por fijar en los Pinares de Venecia la gran carpa de peñas.

El presidente de Interpeñas, Braulio Cantera, explicó que siguen a la espera de la «respuesta oficial» del consistorio pero que, a sabiendas del resultado y en aras de agilizar los trámites para evitar que los peñistas se queden sin recinto, ya han solicitado nuevos espacios al ayuntamiento, como el de Miguel Servet

Aunque la solicitud ya está en el despacho del concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, Cantera no descartó iniciar negociaciones con el promotor musical Michel Pérez, que se encargará durante los próximos cuatro años del Espacio Z de Valdespartera después de haber ganado el concurso. «Si tienen intención de que nos instalemos en el recinto ya saben que nunca nos hemos negado, aunque mi prioridad es que Interpeñas tenga su propio espacio», explicó Cantera. El promotor de Eventos MPH Directo tiene muy claro que los peñistas no quieren compartir carpa este año. «Desde el minuto uno ya dijeron que querían su propio espacio», declaró, aunque en el proyecto que presentó para el concurso incluía un espacio para las peñas.

El que tiene claro que debe cobijar a los peñistas es el responsable del parque temático, David Morte. «Este año es imposible porque no ha habido tiempo de presentar el proyecto a tiempo», explicó. Su objetivo pasa por que la federación se instale de forma permanente en el solar de 10.000 metros cuadrados que hay en la parte alta de las instalaciones y crear sinergias entre las atracciones, la Oktoberfest y el recinto de peñas. Tres actividades que tratarían de explotar de una forma única.

En medio de esta marejada, la gestión del párking norte de la Expo sigue en el aire. Las ofertas se pueden presentar hasta el 1 de agosto y podría conocerse el ganador a mitad de mes.