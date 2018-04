Nace el Movimiento Europeo de Aragón contra el auge populista

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No me extraña que haya tanta desafección por Europa, la verdad es que el ciudadano solo se entera de la moneda única ya que del resto nadie se preocupa de divulgar sus logros y ventajas. Solo se han preocupado por la unión monetaria, es decir, HACER NEGOCIO. Ahora mismo vemos con sorpresa lo que está pasando con la Euroorden en la detención de Puigdemont, un cachondeo. ¿Esto es Europa?, Bélgica por un lado, Reino Unido por otro y Alemania por otro. De unión, nada de nada o que me lo expliquen. Ahora se acercan las elecciones y la posible pérdida de “poltronas”, así que toca preocuparse un poco de ponerse a explicar deprisa y corriendo las bondades de ser Europeo.