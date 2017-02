El padre de un alumno denuncia haber sido agredido por un docente

El padre de un alumno de un instituto zaragozano ha denunciado a la Policía haber sido víctima de la agresión de uno de los profesores del centro. El escrito, además, se acompaña de un parte de lesiones en el que asegura que la acción le provocó una herida en su codo izquierdo.

Los supuestos hechos acaecieron el pasado lunes, cuando se celebró una reunión en la que participaron los padres del estudiante, el profesor de Plástica de 2º de ESO y a su vez jefe de departamento, y el director del instituto y que también había sido profesor de Plástica del alumno en cuestión en 1º de ESO.

Ambos docentes defendían que el alumno no había sido el autor de unas láminas, algo que el padre, A. M. P., niega de forma tajante. «Habíamos ido a preguntar por qué no calificaban unas láminas que el chico había hecho y los dos profesores nos trasladaron su sospecha de que no las había realizado él. Su argumento fue que la lámina sobre claroscuro no podía ser obra suya porque en el examen el ejercicio de claroscuro le había salido mal. ¿Y si no hubiera habido ejercicio de este tema con qué lo habrían comparado entonces para saber si la lámina había sido hecha o no por él?», expone.

Pero el asunto viene de lejos, al menos, según la versión del padre. «Ahora, mi hijo está en 3º y pasó con todas las asignaturas aprobadas salvo Plástica de 1º y de 2º. Por eso, decidimos ponerle un profesor particular para que le orientara y ellos han querido vengarse ahora de la ayuda que ha tenido mi hijo, que se ha esforzado mucho durante seis meses, para sacar adelante la asignatura. En lugar de aplaudir su esfuerzo, demuestran una inquina total hacia él o, mejor dicho, hacia su padre», dice.

La familia, que va a solicitar el cambio «inmediato» de instituto, defiende que, «una vez que la reunión había acabado sin acuerdo», todo se precipitó cuando el padre solicitó a los profesores hacer fotografías de las láminas. «Como ya era imposible dialogar con ellos y la desconfianza es absoluta, le pedí fotografiarlas pero solo me dejó hacer de una. Le solicité el resto porque le creía capaz de destruirlas y decir que el chico no las había entregado, pero no quiso. Así que le cogí los papeles de las manos, hubo un forcejeo y me empujó, golpeándome con la pared en la cabeza y dándome con el codo en la pared. Me levanté y logré hacer las fotos mientras el profesor me llamaba sinvergüenza y a mi mujer, tarada. Yo también le llamé agresor», admite.

Posteriormente, y tras llamar a la Policía, el padre acudió a un centro de salud, donde se le emitió un parte de lesiones.

El padre carga contra el «extremo rigor» a la hora de evaluar la materia. «Ya teníamos que haber denunciado el modelo de evaluación que se aplicó en septiembre, cuando se recurrió a una sola pregunta para evaluar toda una asignatura, algo que el profesor particular nos dijo que era totalmente denunciable. Pero lo dejamos estar y ahora ha sucedido esto», indicó A. M. P., que asegura contar con una experiencia de quince años como docente de enseñanzas de grado superior.

Por su parte, el Servicio Provincial de Educación aseguró ayer estar «al tanto» de la denuncia aunque indicó que la versión del centro no coincide con la del denunciante. «No me sorprende. Iremos, pues, a juicio», expuso el padre.