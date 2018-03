Polémica por unas palabras de Celaya sobre la renuncia a plazas

La Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria (Arapap ) cargó ayer contra el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, que, hace unos días, expuso que «los pediatras, después de cuatro años de formación, no ven atractivas unas plazas en las que generalmente solo ven niños sanos porque cuando enferman suelen acudir directamente a las urgencias».

Los sanitarios subrayaron que «el problema de no ver atractivas determinadas plazas no es por no ser atractivo el desarrollo de la Pediatría en Atención Primaria, sino que muchas de estas plazas no son atractivas porque las condiciones laborales no lo son: sitios lejanos a los que hay que viajar poniendo el vehículo particular y en ocasiones a varias poblaciones a la vez, malas condiciones laborales, sin enfermeras de apoyo, y sin que la Administración las incentive de alguna manera».

Sin embargo, desde Sanidad matizaron que Celaya «no justificó ninguna eliminación de plazas en Pediatría porque no la hay» y explicaron que «hay profesionales que prefieren otras plazas que consideran más atractivas y se marchan de otras en el medio rural».

Estas fuentes recordaron que desde el departamento se hace «todo lo posible» por cubrir esos puestos y lamentaron la «mala interpretación» de las palabras de Celaya.