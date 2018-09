El PP dice que son los únicos que defienden la térmica de Andorra

El diputado del Partido Popular por Teruel, Alberto Herrero, ha dicho hoy que su formación es la única que defiende la continuidad de la central térmica de Andorra (Teruel) después del voto negativo del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos a la Proposición de Ley presentada por el PP.

La propuesta, presentada en el Congreso de los Diputados, según recoge la formación en un comunicado, tenía como objetivo dificultar el cierre de las centrales de generación eléctrica, entre ellas las térmicas.

Según Herrero, portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Popular, tras la votación de hoy algunos partidos "han vuelto a dejar en evidencia con hechos que sus palabras se encuentran muy alejados de sus actos".

Herrero calificaba como "vital" el apoyo al texto, que daba cumplimiento a las promesas del anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, y ha recalcado que el PP mantiene su posición: "no mentimos, no cambiamos de postura y no jugamos con el empleo de las Cuencas Mineras".

Herrero ha dicho que PSOE, Podemos y Ciudadanos tendrán que dar explicaciones en las Cuencas Mineras sobre lo que defienden respecto a la continuidad de la central y el futuro de los empleos en la zona.