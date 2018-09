El PSOE llama a la izquierda a negociar los PGA para consolidar la recuperación

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha hecho un llamamiento hoy a los grupos de la izquierda, en especial a Podemos, para comenzar a negociar los últimos presupuestos de la legislatura, los que a su juicio permitirían afianzar la recuperación económica y de los servicios públicos.

Sada, en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de inicio de curso político del grupo parlamentario socialista, ha insistido en que la prioridad va a ser continuar con la recuperación, algo que es "fundamental", y para eso también es esencial tener el presupuesto aprobado.

El PSOE acepta el ofrecimiento de Podemos y de otros grupos de la izquierda para negociar las cuentas de 2019, año electoral, y por eso Sada invita al resto a "sentarse a negociar".

Tal y como sucedió el año pasado, en primer lugar se deberán de marcar prioridades y acuerdos políticos, "que deberían de estar claros después de tres presupuestos aprobados", para después traspasarlos a "las cifras y los papeles".

Aunque el hecho de que no se haya podido aprobar aún el techo de gasto estatal dificulta la tramitación de los presupuestos autonómicos, para Sada es "posible" tener aquí las cuentas, algo que es, ha insistido, "una prioridad".

En esta reunión de inicio del curso, "diferente" porque en mayo el Gobierno se tiene que presentar ante la ciudadanía para dar cuenta del grado de cumplimiento de sus compromisos, el PSOE está "moderadamente satisfecho" según su portavoz.

A su juicio, se ha cumplido la "prioridad absoluta" que era recuperar la sanidad, la dependencia y la educación, servicios públicos que el anterior Gobierno PP-PAR había dejado "destrozados".

Ahora, Aragón está "a la cabeza" de la recuperación en España, y están teniendo "un éxito impresionante" los proyectos relacionados con la logística o la agroalimentación, además de destacar la apuesta por la Universidad "como motor de futuro".

Según Sada, hacía muchos años que Aragón no crecía por encima de la media española, como sucede ahora, aunque la satisfacción no es completa, porque hay un tema fundamental, que depende más del Gobierno de España que del ejecutivo autonómico, que hay que resolver, como es la existencia de trabajadores pobres, a quienes su empleo no les garantiza los suficientes ingresos para poder vivir de forma digna.

Otro asunto fundamental para el próximo curso es la mejora de las comunicaciones y el impulso al corredor Cantábrico-Mediterráneo, eje de la reunión que mantendrá el próximo miércoles el presidente aragonés, Javier Lambán, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y con el presidente valenciano, Ximo Puig.

"Vamos a ir de la mano los gobiernos valenciano y aragonés, y también el de España, en algo que es fundamental para el desarrollo de Aragón y Teruel", ha recalcado Sada.