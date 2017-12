Santisteve apuesta por los mercados y el relanzamiento de la Línea 2 del tranvía

Con lo que vale este alcalde no se como no esta ya de alcalde nueva york. Ya no bajo al centro por lo pesado que es moverse, pero hoy he tenido que hacerlo y me ha gustado ver que me he quedado atascado en sagasta mientras pasaban cero bicicletas en ese maravilloso carril bici. Se ha empeñado en vender bicicletas y luego llorara el cierre de la gm, pero que se le va a hacer no llegamos a entender el elevado nivel de la inteligencia de la gente de podemos y sus apoyaduras