Santisteve calma las aguas

En el Ayuntamiento de Zaragoza se viven dos vidas paralelas dentro del Gobierno de la ciudad. Por un lado, esa en la que se cree que los actos son fruto de la mala fe que pretenden generar actos de confrontación y, por el otro, la que trata de buscar el diálogo y amainar las tensas aguas.

En esa primera realidad los tripulantes del barco son los responsables de Servicios Públicos y Personal y el de Vivienda, Alberto Cubero y Pablo Híjar, respectivamente, que acusan al PSOE de querer «torpedear» a toda costa la aprobación de los presupuestos buscando «excusas» de enfrentamiento y distancia como es la municipalización del servicio de atención telefónica 010 o la viabilidad del proyecto de Pontoneros, tumbado por segunda vez este lunes en el consejo de administración de Zaragoza Vivienda. Mientras este barco lleva días a la deriva, su capitán reapareció ayer después de un largo periodo vacacional propio de las fiestas navideñas. El alcalde, Pedro Santisteve, volvió para calmar las aguas y tender puentes.

El regidor contradijo a sus concejales --una vez más-- y negó que el PSOE esté tratando de dificultar la aprobación de las cuentas del 2017 con una polémica que, a su juicio, es paralela y nada tiene que ver con la negociación: la del informe oculto del interventor sobre el 010, cuando en realidad, la ampliación o no de la plantilla para incluir a las 14 empleadas tendría reflejo en la partida de Personal.

Responsabilidad

«No creo que el PSOE lleve esa idea porque me parecería totalmente irresponsable en los tiempos que corren», declaró tras mostrarse «confiado» de que acabarán votando a favor junto a Chunta Aragonesista. Casualmente, mientras Santisteve aplaudía el talante dialogador de PSOE y, sobre todo, de CHA, el portavoz de Chunta, Carmelo Asensio que ejerció de escolta durante la visita que ambos realizaron a la sede de Zaragoza Activa, sonreía a su lado. El alcalde está seguro de que se ha elaborado un presupuesto digno de ser aprobado con una inversión «muy potente» teniendo en cuenta la situación de las arcas municipales y la deuda que el ayuntamiento acumula desde hace años. Ayer recordó que no ha habido ninguna crítica sobre las grandes líneas del borrador que está «sobradamente» estudiado por los grupos ya que hace más de mes y medio que lo tienen en sus correos electrónicos, desde el 21 de noviembre. Un envío que se realizó en aras de la transparencia para unos, y por error para otros. Independientemente del motivo, los grupos han tenido tiempo para analizarlo y criticarlo. Ahora les toca presentar sus enmiendas y el tiempo apremia ya que la presentación finaliza este viernes.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, mantiene vivas las negociaciones con los grupos de la oposición, principalmente PSOE y CHA, por ser las formaciones que apoyaron la investidura de Santisteve. Ayer se reunió con Asensio tras el parón navideño para intercambiar impresiones y con el ánimo de buscar el acuerdo. El lunes lo hizo con el socialista Javier Trívez. El encuentro estaba manchado por la polémica surgida con el informe del interventor que cuestiona el proceso de municipalización del 010. Rivarés dijo el lunes que las conversaciones de los presupuestos no tenían nada que ver con Cubero o con Híjar y el alcalde trató de hacer lo mismo. Para el capitán del barco, el alboroto que montaron PP y PSOE sobre la supuesta ocultación del documento no es más que «una cortina de humo» que no debe utilizarse para dificultar ninguna negociación porque ambos temas son «radicalmente independientes». Pero más allá de la relación que tenga, Santisteve considera que es completamente normal, «y un derecho»-, que los técnicos de la casa se tomen su tiempo para analizar las conclusiones del documento y que el concejal de turno, Cubero, haga lo mismo para definir su opinión. Solo después, debería compartirse.

Otras administraciones

Al margen de que cuestione o no la municipalización, que según el Gobierno no niega que se pueda realizar y según el resto de grupos sí que lo hace, el documento se hizo público diez días después de recibirse de los que seis fueron festivos. Es decir, que es normal que no se entregue con mayor premura. El alcalde no quiso valorar las críticas realizadas por Cubero después de que PP y PSOE sacarán a la luz el informe que, dijo, son propias de momentos de confrontación y tensión. Hoy seguirán las negociaciones presupuestarias en el ayuntamiento y en el resto de administraciones, como quiso recalcar Santisteve, porque no solo la casa consistorial tiene problemas y diferencias.