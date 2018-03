Los sindicatos convocan paros parciales en las empresas del Grupo Aramon

Los sindicatos CC.OO, UGT y CGT han convocado paros parciales de tres horas al inicio de los turnos de trabajo los días 30 y 31 de marzo, ante "el bloqueo de la negociación" del II convenio colectivo del grupo de empresas Aramon.

En una nota de prensa, los sindicatos apuntan que el 28 de abril de 2017 se comunicó en tiempo y forma la denuncia del I convenio colectivo, cuya vigencia finalizaba el 31 de octubre de 2017, pero la negociación no comenzó hasta la constitución de la mesa negociadora, el 19 de diciembre de 2017.

Apuntan que durante la temporada de trabajo en la nieve sólo han tenido lugar tres reuniones, en las que se presentaron las propuestas de ambas partes.

En la última, según se indica en la nota, la empresa presentó una propuesta de incrementos salariales basada en un indicador financiero para aplicar subidas variables, "muy distante de la fórmula para los incrementos presentada por la representación de los trabajadores, lo que dificulta la posibilidad de aproximar un acuerdo que pudiese aplicarse para la temporada 2017-2018.

La parte social solicitó, al menos, un incremento del IPC consolidado del 2017 antes del cierre de las estaciones, pero la empresa dijo que "no se daba nada por nada".

Los sindicatos relatan más desencuentros en asuntos como la jornada laboral, las categorías profesionales y la conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores, que no tienen cuadrantes horarios de mes o de semana.

Todo ese se añade a la falta de personal en las estaciones o la precarización y temporalidad de algunos puestos en hostelería, alquiler, taquillas o remontes, lo que ha llevado a la plantilla a movilizarse.

La convocatoria de paros parciales los días 30 y 31 de marzo, en plena Semana Santa, se debe a la "falta de buena fe negociadora" de la empresa, al "inmovilismo" en sus posiciones y a la finalización de la temporada y, por tanto, de la presencia de la plantilla en los centros de trabajo, ya que el 80 por ciento es fija discontinua o temporal.

Para los sindicatos es "prioritaria" la estabilidad de las plantillas, ya que la mayoría de los empleados sólo trabajan los cuatro meses de invierno, y que con ello "se ayude a fijar población en territorios".

Los sindicatos añaden que desde abril del año pasado se ha solicitado en varias ocasiones una reunión con la presidenta del Consejo de Administración del Grupo Aramon, puesto que ostenta la consejera de Economía del Gobierno aragonés, Marta Gastón, "para intentar un acercamiento".

Aunque esta les llegó a citar, la reunión se suspendió por decisión de la consejera, según aseguran por parte de UGT, CCOO y CGT.

Sin embargo, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha dicho hoy, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, que la consejera concertó una reunión que no se pudo celebrar porque los sindicatos, según la versión del ejecutivo, estaban "ocupados" preparando las movilizaciones de la huelga feminista del pasado 8 de marzo.

"Ha sido un problema de los sindicatos", ha enfatizado el consejero, quien ha agregado que Gastón está "en disposición" de reunirse con los trabajadores "en cuanto se acuerde una fecha".

Para Guillén, no obstante, convocar los paros en plena Semana Santa "no es bueno", pero ha rehusado ir más allá al no corresponder al Ejecutivo hablar de las relaciones laborales en una "empresa privada".

No obstante, el Grupo Aramon está participado al 50 por ciento por el Gobierno de Aragón e Ibercaja y, bajo la forma de sociedad anónima, actúa como un holding que gestiona e integra las estaciones de esquí de Cerler y Formigal-Panticosa, en Huesca, y Javalambre y Valdelinares, en el Sistema Ibérico de Teruel.

"Que sea la empresa como entidad quien hable de la situación laboral", ha dicho Guillén, quien ha urgido a que se intente un acuerdo "por todos los medios".