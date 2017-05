Los vecinos temen el resurgir de la zona del Royo con nuevos bares

Son 4 bares los que hay en todas las calles del rollo (hamburguesas, atrio, posturas y desastre), los graffitis normalmente los hace cualquiera de dia o de noche, que no se crean que son la unica zona de zgz con graffitis, si hubiese mas locales abiertos crearia mas puestos de trabajo al barrio, no provocamos problema, no destrozamos la via publica, ademas ahora qur el hamburguesas se ha transpasado y es un bar con mas aforo habra menos gebte fuera y menos ruido. Que atrevida es la ignorancia. Nornal que haua tanta gente en la calle bebiendo y haciendo ruido si nos habeis cerrado todos los locales en los que podiamos estar en vez de en la via publica