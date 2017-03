ZeC estudia si Los Tranvías cobró costes financieros indebidos

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) sigue cuestionando las facturas sobre la construcción de la línea 1 del tranvía. Según la concejala de Movilidad, Teresa Artigas, hay dudas sobre que la Sociedad Mixta de Los Tranvías (SEM) incluyera «costes financieros» de forma indebida. Para concluir si esto es así, el consistorio se ha gastado más de 21.000 euros en externalizar su estudio y análisis a través de una auditoria que requiere de «personal cualificado» del que no dispone el consistorio.

Esta fue la respuesta que dio durante su comparecencia al popular Sebastián Contín que criticó al Gobierno de la ciudad por externalizar este contrato. Contín volvió a preguntar sobre cuánto costó el tranvía, cuánto se ha pagado hasta ahora y a quién. Pero no obtuvo respuesta porque, recalcó, a día de hoy se desconoce la cifra definitiva.

Artigas explicó que después de haber revisado todas las facturas quieren que sea una entidad experta e independiente la que dirima si «los 128 millones de euros de subvención eran apropiados o debería haber sido inferior», cuya aportación fue al 50% por el consistorio y el Gobierno de Aragón, aunque, el autonómico aún no ha pagado.

Desde el PSOE felicitaron irónicamente al PP por seguir teniendo argumentos para demonizar el tranvía después de tantos años y cuatro comisiones extraordinarias al respecto. Su portavoz, Lola Ranera, recordó que el informe del Tribunal de Cuentas concluía que no hubo sobrecostes en las obras. Desde CHA, Carmelo Asensio solicitó que se estudien aquellos pagos que pueden ser incorrectos, se reclamen y se pase página para avanzar en la movilidad de la ciudad.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Alberto Casañal, aseguró sentirse «avergonzado» por no saber, en su calidad de concejal, cuánto han costado las obras del tranvía. «Se ha preguntado de todo sobre la línea 1 y varias veces pero no se ha respondido casi nada. A mi me da vergüenza».