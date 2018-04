El Tecnyconta sucumbe pese a los 31 puntos de Neal (84-73)

dQue ganas tengo de que acabe la liga para darme de baja como abonado. Que se queden con sus Sergis Garcías, sus Eurligas, sus horarios que les pasa por los huev... , con la vergüenza de que juegue la selección a la vez que los equipos en Europa, con sus puñeteros tiempos muertos para hacer en 10 segundos lo que no han hecho en 40m. (llevo 15 años y solo he visto que salgan bien 3 o 4, como mucho), con los zoquetes de seguridad, incapaces de cerrar las puertas en pleno invierno cuando ha empezado ya el partido, por que les sale también de los huev... y que entre toda la corriente porque a algún tonto se le ha ocurrido cerrar el pasillo exterior del pabellón. Etc etc etc....