Amarilla por Pablo Ráez

A Juanmi le llueven los mensajes de solidaridad en la misma medida que le caen a Undiano Mallenco críticas desaforadas por haber enseñado al jugador malagueño una amarilla tras levantarse la camiseta para mostrar la dedicatoria a Pablo Ráez, el joven malagueño fallecido el sábado a causa de la leucemia que le fue diagnosticada en marzo del 2015 y que convirtió en viral su lucha contra la enfermedad. Al mismo tiempo, se recrudece el debate sobre si la normativa que castiga ese tipo de gestos debe ser revisada.

Fue una amonestación en el minuto 14 del partido contra el Eibar en Anoeta, que a la postre facilitó la expulsión del futbolista por una segunda tarjeta amarilla vista en el minuto 58. El jugador no se ha arrepentido en absoluto de su decisión de mostrar el mensaje. La Real, su club, ha decidido recurrir la primera tarjeta.

«Muy triste por el resultado y por mi expulsión, pido disculpas por mi segunda acción al equipo y aficionados. Ya a pensar en el viernes. Siempre fuerte», fue el mensaje que el goleador de Coín lanzó a través de la red social Instagram, acompañado por la fotografía en la que aparece mostrando la camiseta con las palabras de recuerdo de Pablo Ráez.

En defensa de Undiano Mallenco, que en el momento de expulsar a Juanmi ponía cara de circunstancias, como queriendo justificarse por haber aplicado en la primera amonestación una norma con la que no está de acuerdo del todo, salió curiosamente el padre del joven fallecido, Paco Ráez, quien se mostró comprensivo con la decisión del colegiado. «Lo veo lógico. Es normal que no se diera cuenta de lo que ponía. Por otro lado, gracias a que le saca la tarjeta todavía se está hablando de eso y también se puede considerar un pequeño homenaje de los árbitros a Pablo», declaró en Deportes Cuatro.

El exárbitro Iturralde González, por su parte, aseguró que si Undiano no hubiese sacado esa amarilla le hubieran sancionado a él. «El reglamento está para cumplirlo. Juanmi tiene mil maneras de homenajear a su amigo y opta por la sancionable... El árbitro no amonesta por el mensaje, lo hace por quitarse la camiseta. Otros se van al banquillo, cogen otra camiseta distinta y la muestran. Eso no es sancionable», afirmó.