Ángel Martínez se ejercita al margen y es duda ante el Granada

El Real Zaragoza volvió al trabajo para preparar la cita ante el Granada del próximo domingo en La Romareda. La principal ausencia en la sesión fue la de Ángel Martínez. El lateral, que se lesionó en un entrenamiento en la isla previo al debut liguero, no pudo jugar en el Heliodoro Rodríguez López. Después de realizarle las pertinentes pruebas médicas, estas descartaron que tuviera una rotura muscular en el muslo izquierdo. De todos modos, eso no quiere decir que esté recuperado y que la zona no le moleste. Por ello, el lateral se marchó directamente al gimnasio en deportivas y no saltó al césped de la Ciudad Deportiva junto al resto de sus compañeros.

Al margen también se ejercitaron Lasure y Wilk ya que siguen recuperándose de sus lesiones y Cristian Álvarez, quien sigue con su puesta a punto individualizada. Así, en caso de que Ángel no se recuperase para el duelo ante el Granada, Natxo González volvería a tener a sus dos laterales zurdos lesionados, lo que obligaría a Alberto Benito a volver a actuar en el flanco izquierdo con Delmás en el derecho.

El que volvió a trabajar con normalidad fue Raí. El atacante brasileño ya volvió el pasado domingo a entrenar y ayer finalizó la sesión sin contratiempos.