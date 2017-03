Casadevall: «No soy yo el que no quiere fichar, por mí ficharía dos»

El Tecnyconta Zaragoza lleva meses buscando un pívot que no encuentra. Ahora mismo lo más probable es que el club no incorpore a nadie más debido a las elevadas cifras con las que se está encontrando en el mercado, aunque las urgencias en la tabla y en el equipo pueden cambiar esta situación. Ayer Andreu Casadevall dejó clara su posición. «Que quede claro que yo no soy el que no quiere fichar un jugador, porque parece a veces que estamos que no queremos fichar. Las cosas llegan si hay jugadores interesantes, se miran, se ofrecen, pero muchas veces ya sabéis que está por medio el tema económico. Pero que quede claro que no tan solo quiero fichar un jugador sino que por mí ficharía dos, que nadie se piense que estamos relajados ni mucha menos, estamos con la máxima tensión porque queremos que el equipo salga adelante», aseguró.

Y es que las adversidades continúan. Tomás Bellas es duda para el domingo al punto de que Casadevall considera que no va a llegar. El madrileño trabajó ayer aparte porque no le desaparece el edema que tiene en el cuádriceps y que hace que se le inflame el muslo. «No muy bien. No es baja segura pero en esto momentos, no», indicó el técnico cuando se le preguntó por el base. Además, Martynas Gecevicius tuvo que parar al poco de comenzar el entrenamiento porque se resintió de unas molestias en el gemelo. Una circunstancia que puede cambiar las rotaciones exteriores este domingo y dar más protagonismo a los jóvenes. «Una de las ideas es tener que contar más con ellos y el que no esté duro en defensa tendremos que buscar otro tipo de rotación. Está claro que la responsabilidad para la gente más joven en estos momentos es difícil pero si tiene que ser así porque no damos ese paso que necesitamos en defensa pues tendremos que buscarlo en otras situaciones», dijo Casadevall.

El técnico lamentó tanta adversidad. «Hemos tenido muchos contratiempos toda la temporada que no solo no los dejamos atrás sino que siguen creciendo con las lesiones con lo cual mi trabajo en los entrenamientos va en que no pensemos que va a faltar uno u otro sino que los que estamos somos los que tenemos que pelear y darlo todo en la pista», indicó el técnico, que sigue esperando los fichajes que no llegan.