«Disfrutar y tener los objetivos claros son clave para el éxito»

<b>—Su plata en 3.000 metros en categoría juvenil del Campeonato de Aragón del 2014 marcó el inicio de una prometedora carrera, ¿cómo ha cambiado su vida desde entonces?</b>

—Sabía que quería dedicar mi vida al deporte, probé muchos y al final me decanté por el atletismo. Durante estos años los cambios que he experimentado han estado ligados principalmente a mis hábitos y mis rutinas.

<b>—¿Cómo ha sido su preparación desde que decidió ser atleta profesional?

</b>—Competir profesionalmente conlleva cuidarse más, y eso implica, por ejemplo, no salir tanto por la noche o tener menos tiempo para disfrutar de mis amigos. Pero no es algo que me suponga un gran esfuerzo.

<b>—¿Qué tipo de entrenamientos realiza con su preparador, Ángel Gavaldá?

</b>—Suelo hacer muchas series cortas todas las semanas, de unos 120 metros, y también practicamos las salidas de tacos, que son clave en cada carrera. Por otro lado, también tengo sesiones de gimnasio una vez a la semana.

—Ha participado en numerosos torneos, pero el despegue de Bianca Acosta ha llegado en 2018. ¿Un año para el recuerdo?

—Por supuesto. Desde que gané mi primera medalla este año en la categoría sub-23 en febrero, he obtenido un metal en todas las competiciones en las que he participado. Pero para mí el despegue llegó cuando logré la quinta posición en 200 metros lisos en la categoría absoluta del campeonato nacional del año pasado.

<b>—Batir el récord de Aragón de 200 metros lisos, fijado por Esther Lahoz en 1997, es un gran logro para una atleta de 21 años. ¿Cómo asimila éxitos así cuando sigue construyendo su carrera?</b>

—Las marcas que tenía como objetivo esta temporada eran mejores que los récords establecidos actualmente. Sabía que era cuestión de tiempo, pero no esperaba poder evolucionar tanto en tan poco tiempo. Fue emocionante ver que puedo competir a esos niveles.

—Además del récord, este mes ha logrado la medalla de plata en 100 lisos del Campeonato de España sub-23 y el bronce también en 100 lisos en campeonato nacional absoluto. ¿Cuál es la clave del éxito?

—Disfrutar con lo que se hace y tener claras las ideas. Hay que tener muy visibles los objetivos en la cabeza para competir al máximo nivel, pero también hay que disfrutar en cada entrenamiento y cada prueba porque si no es más complicado que las cosas salgan según el plan.

<b>—¿Cuál es su próximo objetivo?

</b>—Certificar este jueves en Pamplona el récord de Aragón en 100 metros lisos. Superé la marca el fin de semana pasado cuando gané la medalla de bronce, pero ese tiempo no fue válido porque corrí con el viento a favor.

<b>—¿Y su principal meta en el atletismo?

</b>—Llegar a lo más alto en este deporte. También me gustaría cumplir el sueño de todo deportista profesional que es poder competir en unos Juegos Olímpicos.