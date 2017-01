Enrique Fernández e Isabel Linares se imponen en Morata

Carrusel de carreras de final de año en la geografía aragonesa. Una de las más prestigiosas es la que se disputa en Morata de Jalón. Sobre seis kilómetros los mejores fueron el soriano Enrique Fernández e Isabel Linares, del Simply Scorpio. Fernández fue muy superior en una tarde de intenso frío y se escapó de sus enemigos mediada la carrera. El segundo fue José Antonio Tello, el tercero Óscar Calero, el cuarto José Antonio Casajús y el quinto Benito Ojeda. En chicas Linares salió a tope y ganó a la olímpica María José Poves (Scorpio). que fue de menos a más,pero se vio sorprendida por la atleta preparada por Alfredo García. La tercera fue la veterana Ani Buero y la cuarta Cristina Giménez. Antes de la carrera reina se disputaron las pruebas de los niños y tras las pruebas se celebró un sorteo de regalos en el pabellón municipal.

En Alcañiz venció un año más Alberto Sábado la Carrera del Pavo. Sobre 2.500 metros el atleta veterano del Stadium Casablanca fue más fuerte que Sergio Cortés y Enrique Rivas. En mujeres Eva Morraja fue mejor que Laura Clavero y Mirem Andueza. Por otro lado, en Calatayud el más rápido fue el soriano Nacho Fernández.

En Barbastro el ganador fue Armando García, del Hinaco Monzón, seguido de Sergio Supervía y Javier Sampedro, mientras que en chicas venció una año más la veterana Nuria Sierra (Hinaco), por delante de Beatriz Escartín y Carmen Sahún. La prueba fue organizada por el Club Atletismo Barbastro. Por otro lado, en la carrera de Binéfar los más rápidos fueron Alberto Susín y Mónica Saludas, ambos del Hinaco Monzón.

En Puente Sardas (Sabiñánigo) ganaron Jorge Pérez y María Antonia Bernad y en Villanúa se disputó una de las San Silvestres con más pujanza en los últimos años. Con 1.500 participantes y una distancia de tres kilómetros Alberto Puyuelo, que milita en el Oroel El Cisne de Jaca venció a Guzmán Sanz y Marcos Alquézar, mientras que en mujeres ocuparon el podio María Llorens, del Hinaco Monzón, María Oh Won y Georgina Batet. Por último, Said Aitadi ganó en la localidad riojana de Lerín, por delante de Hicham Said y Abdelhak Sabhi. Por la mañana fue el cuarto en Beasain. Cuando iba primero perdió una de sus zapatilllas.