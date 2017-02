Ensayo previo en Vitoria para la final de la Copa del Rey

Luis Enrique, que se ha quejado, con disimulo y discreción de que lleva 16 días sin descanso y una serie de 13 encuentros seguidos en los que no ha podido entrenar con normalidad, reconoció en la conferencia de prensa previa al partido frente al Alavés (16.15 horas, Bein LaLiga), que la victoria del conjunto de Vitoria en el Camp Nou (1-2), en la tercera jornada de Liga, ya no es una sorpresa como lo fue en su momentos. «El Alavés ha demostrado, no solo llegando a la final de Copa, sino con una extraordinaria primera vuelta, que es el equipo revelación del campeonato y un conjunto espectacular», señaló el técnico asturiano. «Desde aquel 1-2 --comentó ayer Mauricio Pellegrino--, el equipo ha crecido mucho y, sobre todo, ahora se atreve a probar nuevas cosas».

Para Lucho, los números del Alavés lo dicen todo. «Se trata de un recién ascendido, ha cambiado un montón de jugadores, tiene nuevo entrenador y sus resultados han sido magníficos. Son muy peligrosos, mucho, pues tienen de todo: un juego completísimo, con grandes centrocampistas, buenas bandas, futbolistas desesquilibrantes y un campo que les empuja», dijo el técnico culé, que recordó que el equipo Pellegrino, con quien compartió una temporada en el Barça (1998-99), lleva 16 partidos sin perder.

AQUEL 1-2 DEL CAMP NOU / Después de asegurar, como así fue, que esa sería la respuesta más larga que daría «pues tengo mucho trabajo», afirmó que nadie, en el vestuario del Barça, se toma este partido como una venganza. «Nos ganaron, eso es evidente; su nivel es pletórico, eso también es evidente y sus números son increíbles, así que necesitaremos de nuestra mejor versión».

Luis Enrique, que mostró su sorpresa por el hecho de que Georgios Bartzokas haya multado (y se haya automultado) con 5.000 euros a todos sus jugadores «por bajo rendimiento», aseguró que su equipo suele hacer autocrítica cuando las cosas no salen bien. «Desconocía esa información, pero supongo que es una manera de incentivar y reconocer que deben mejorar».

Ni que decir tiene que el entrenador barcelonista no concede importancia alguna («me preocupa cero») ser líder, virtual, esta misma tarde («lo importante es acabar líder tras la jornada 38»).

Mauricio Pellegrino, por su parte, que insistió en su charla de ayer con la prensa que se sentía «muy orgulloso» de como estaban rindiendo, aseguró que «para ganar al Barça se tienen que alinear todos los planetas».