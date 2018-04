Una final por la salvación

El Tecnyconta Zaragoza afronta esta tarde un duelo clave para su futuro. Recibe al colista de la Liga Endesa, el Joventut (20.30 horas), y solo le vale la victoria si no quiere enfangarse más aún de lo que está. La permanencia en la ACB está en juego y para asegurársela el equipo aragonés debe decantar de su lado los duelos directos con los equipos de la zona baja. Ya lo hizo contra el Bilbao hace un par de semanas y hoy debe hacerlo ante el Joventut, con el que también tiene ahora el averaje desfavorable. Ese será el segundo partido, intentar recuperar los once puntos de desventaja del partido de ida. No es una cuestión menor, el Tecnyconta sigue en ACB gracias a los averajes.

La zona baja de la clasificación se ha comprimido tras los últimos resultados y el Tecnyconta se encuentra de lleno metido en esa batalla porque solo ha podido llevarse duelos directos, dejando escapar victorias ante equipos más poderosos que ahora le darían una mayor tranquilidad. El Joventut llega a Zaragoza como colista con únicamente cinco victorias y sumergido en una honda crisis institucional que le ha llevado incluso a plantearse la liquidación de la histórica sociedad. En la pista, la pasada jornada rompió una racha de trece derrotas consecutivas y superó al Gran Canaria en la prórroga. Le quedan pocas balas a la Penya, por lo que necesita victorias con urgencia.

El Joventut ha ido haciendo cambios en busca de una reacción que se ha hecho esperar. Carles Durán, un entrenador de la casa, volvió a Badalona para reemplazar a Diego Ocampo y han llegado también Laprovittola y Conger. La victoria se hizo esperar pero el equipo tuvo opciones de ganar en los últimos partidos. Algo que destaca Pep Cargol. « Es un equipo que siempre está ahí, acostumbrado a agarrarse a los encuentros, a sufrir y que vendrá a apretar y mucho», indicó el técnico. No obstante, Cargol ve a sus jugadores preparados y mentalizados para afrontar el duelo después de «una buena semana» de entrenamientos.

Para hoy tampoco hay refuerzos, a la espera de ver cómo responde Xavi Rey en los entrenamientos. El debilitado juego interior aragonés tendrá una nueva prueba de fuego con Jerome Jordan, uno de los jugadores más destacados del Joventut. «Jordan es uno de sus focos de atención y le buscan mucho, pero no es el único», reconoció el entrenador. «Laprovittola también es muy importante decidiendo en situaciones de bloqueo directo y en transición, Conger jugó ya muy sólido como alero el otro día, Gielo y Kulvietis anotan fácil sin hacer ruido. Además, Ventura y Vidal son jugadores con mucha experiencia en la competición. Tienen puntos en las manos, circulan bien el balón y son capaces de correr al contraataque», enumeró Pep Cargol. Es un partido clave para ambos. El Joventut llega con más presión porque tiene menos margen de error pero el Tecnyconta no puede permitirse ningún tropiezo, menos aún en casa. Es toda una final por la salvación y el equipo aragonés no puede fallar.