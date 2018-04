El gran año del Hernán Cortés

El Club de Fútbol Hernán Cortés Junquera es una entidad con gran solera en Aragón. Este año ha cumplido 71 años. Y después de tanta trayectoria, se ha superado en cantidad y calidad. Cuenta en total con 352 jugadores que integran los veinte equipos desde el cuadro de juvenil preferente hasta las escuelas. Y además la guinda de este gran pastel ha sido el ascenso a falta de cuatro jornadas del equipo juvenil preferente a la Liga Nacional al ganar el pasado sábado al Ebro por 2-1. Por eso, Agapito Vázquez, el presidente del club, es el hombre más feliz del mundo. «Ha sido una temporada muy buena destacando los benjamines y alevines», dice.

La cúspide de la pirámide es el equipo juvenil. «El conjunto de Regional Preferente nos costaba 35.000 euros y en fichas y viajes nos gastábamos mucho dinero. Desapareció el año pasado y eso repercutió en que no pagarán las cuotas los pequeños. Además, los gastos del mantenimiento del campo municipal del Pirulí los tenemos que pagar nosotros. Aquí no tenemos ingresos publicitarios al no haber comercios en la zona. Venían a ver el equipo de Regional Preferente cuatro padres al ser una zona privilegiada y con pisos de lujo. Aquí los fines de semana la gente se te va fuera a la montaña o a esquiar».

Las instalaciones del García Traid cuentan con un campo de fútbol 11 y otro de fútbol 7 de hierba artificial. «El grande lo van a cambiar a finales de junio. Tiene 35 años. Ahora necesitamos algún servicio más. No tenemos gimnasio y hay un garaje vacío que nos gustaría utilizar». En el club se ha tenido un cuidado especial en la problemática de los padres. «No permitimos los insultos a los árbitros y los malos comportamientos. Se le llama la atención al padre y se le advierte por parte de la junta directiva de su comportamiento. El año pasado despedimos a dos padres al enzarzarse en un partido. Pero los mayores problemas son en los colegios y los centros deportivos», explica Vázquez.

El 23 de junio se organizará un triangular benjamín denominado Torneo Distrito Universidad en sus instalaciones. «Ya lo hemos hecho varias veces y vienen 60 niños y con acompañantes se juntarán 300 personas. Comenzará a las diez de la mañana». También organizan un clínic del 4 al 16 de junio. «El año pasado se apuntaron 154 niños de 4 a 12 años. El plazo de inscripción ya ha comenzado. Se dividen en grupos por edades y tiene cada uno dos monitores. Es todos los días durante hora y media. Al final de cada sesión se les da a cada niño un bocadillo y un botellín de agua», comenta.

El presidente indica que la cantera del Hernán Cortés es básicamente similar a la de otros clubs zaragozanos de base. «Somos todos parecidos. Hay algunos que no tiene tantos medios, pero la formación de la base es similar». La filosofía del club es «formar a los niños más que pensar en los resultados. Los niños adquieren muchos valores jugando a fútbol. Los resultados, si vienen, mejor. Pero aquí no se viene a reñir, a discutir y a pegarse». Junto a los entrenadores también es importante la labor del psicólogo José Enrique Mendi.

El Junquera Park es filial del Hernán Cortés desde 1994. «Desde 1946 el Hernán Cortés jugaba en Movera, en Silos y luego vinieron aquí. Entonces solo tenía un equipo y gracias a la filialidad se sumaron cuatro equipos de base. El Junquera jugaba en el campo del Giner. Al estar el Hernán Cortés en Tercera debían tener fútbol base y se dirigieron a nosotros. Yo era vicepresidente del Junquera y desde 1999 soy presidente del Hernán Cortés. El tema deportivo lo he delegado en Javier Abad». No se plantean tener equipos de chicas. «Tuvimos una vez, pero jugaban de 16 años con mujeres de 40». Tienen muy buena relación con los equipos próximos. «Aquí están los clubs de Valdefierro y Oliver y nos hacemos favores», concluye.