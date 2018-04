El gran filón del Bajo Cinca

Fraga es una localidad vinculada con el deporte y el fútbol siempre ha sido una modalidad con gran peso específico en la localidad bajo cinqueña. También hay una gran afición por el baloncesto, el atletismo y las carreras populares y el Caiac Baix Cinca siempre ha sido una entidad con gran tradición en la villa de 15.000 habitantes.

El fútbol tiene una trayectoria de 71 años y hace dos comenzó una nueva etapa en la Unión Deportiva Fraga con la creación del Fútbol Base Fraga. «Antes existía la escuela de la Unión Deportiva Fraga. Pero decidieron unirse para que no hubiera rivalidad dentro de la localidad. No campeonábamos ni unos, ni otros. Al unirnos el año pasado ganamos todas las Ligas provinciales a excepción de la alevín. Si no estamos en el mejor momento, es uno de los más importantes en la historia», dice Aaron Riesco, el director deportivo.

Esta campaña está siendo muy satisfactoria. «Estamos en la fase de ascenso a la División de Honor infantil y cadete y en juveniles podemos subir a la Liga Nacional. En la categoría benjamín también se ha ganado la Liga. Solo nos ha derrotado el River Mazón en la categoría alevín», afirma Riesco.

Pese a que es importante obtener unos buenos resultados, Riesco confiesa que el objetivo «en los babys y los alevines es la formación de cara a llegar a la categoría infantil. En estas edades el resultado es anecdótico. Es un proyecto de la casa y la idea es que el mayor número de jugadores llegue al primer equipo». El escalón intermedio es la Peña Fragatina, que se encuentra clasificada en la primera posición de la Primera Regional y es el filial del primer equipo.

En la cúspide de la pirámide está la Unión Deportiva Fraga. A falta de siete partidos para acabar la temporada se encuentra en la posición 14. «Con un poco de suerte seguirá en la categoría. La Peña Fragatina puede subir a Regional Preferente, lo que implicaría que si el primer equipo desciende, no podría subir la Peña Fragatina. El primer equipo lo prepara Miguel Rubio y este año hemos tenido mala suerte con las lesiones pero hemos remontado desde enero. Tenemos un bloque de bastante calidad arriba y muy bien trabajado defensivamente», indica Aaron Riesco.

La captación de los jugadores se realiza buscando diamantes en los colegios de la localidad y poblaciones de los alrededores. «Tenemos jugadores de Massalcoreig, Soses, Serós, Aitona, Alcarrás, Ballobar, Torrente, Zaidín y Mequinenza. También hay un bloque grande de Belver»». Los niños más pequeños son los babys, que tienen desde los 3 a los 6 años. «Desde esta categoría y hasta los benjamines se entrenan dos días hora y media. A partir de los alevines se preparan tres días a la semana», afirma Riesco.

El contingente de 21 equipos suma un total de 350 jugadores. Son todos de chicos a excepción de dos femeninos, el amateur y el alevín-infantil. Se entrenan habitualmente en el campo de hierba artificial de La Estacada y en La Ciudad del Deporte. «Aquí hay un campo de fútbol 7 junto a 6 vestuarios. Con tantos jugadores necesitaríamos algo más puesto que no hay unos campos intermedios. Lo que hacemos es dividir en dos el campo de la Estacada», apunta Riesco.

En cuanto a la parcela de los padres, Riesco explica que «estamos bastante contentos y se respeta la labor de los entrenadores. Aunque de vez en cuando alguno te la puede liar». La institución organiza el 16 y 17 de junio una magnífica competición. Es el Torneo Ciudad de Fraga, que este año llega a su segunda edición. «Durante todo el fin de semana se juntan 300 benjamines. Contamos con el Real Madrid, Valencia, Villareal, Espanyol, Athletic Bilbao, Amistad, Ebro, EF Oscense, Logroño, Numancia y Reus entre otros», concluye el director deportivo oscense.