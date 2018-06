Griezmann se queda en el Atletico de Madrid

Antoine Griezmann se queda en el Atlético de Madrid y no va al Barça. El futbolista francés lo ha anunciado este jueves por la noche de una manera inusual, a través de un documental de máximo culto a su personalidad que ha emitido en exclusiva el canal #0 de Movistar Plus a las 21.15 horas.

El delantero ha puesto fin a un culebrón que ha durado casi una temporada entera. Lo ha hecho antes de su debut con Francia en el Mundial de Rusia, tal y como le habría pedido su seleccionador, Didier Deschamps.

En el adelanto del clip, Griezmann anunciaba: "Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora". Y lo ha dicho después de casi 45 minutos de documental, titulado 'La decisión', emulando a Lebron James, que en su día anunció su cambio a los Miami Heat de forma similar. Muy fan de la NBA hasta para esto: convertir en un espectáculo mediático una renovación.

Al final, pues, se ha decantado por continuar en el Wanda Metropolitano y desaprovechar la oportunidad de jugar junto a Leo Messi. Y el Barça se queda sin el delantero por el que suspiraba su presidente, Josep Maria Bartomeu. Griezmann disponía de una cláusula de rescisión de 200 millones de euros que bajaba a 100 a partir del 1 de julio, que es cuando el Barça pretendía anunciar su fichaje.

"Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora". #LaDecisión de @antogriezmann, hoy a las 21.15h SÓLO en @cero. pic.twitter.com/lZOb47itC6 — Movistar+ (@MovistarPlus) 14 de junio de 2018

Todo estaba hablado. Incluso su sueldo. Pero tras conquistar la Europa League con el cuadro rojiblanco, todos los estamentos del Atlético iniciaron una ofensiva para retener al jugador. Entre otras cosas le ofrecieron un aumento de sueldo muy sustancial, de 23 millones de euros anuales según diversas fuentes, una cantidad a la que el Barça no pensaba llegar.

El documental, titulado 'La decisión', copiando el modelo de Lebron James, que en su día anunció en un programa especial su marcha a Miami Heat, se ha convertido en un retrato íntímo del futbolista y un escaparate de su angustia hasta alcanzar la decisión definitiva. El espacio lo ha producido, curiosamente, una productora de Gerard Piqué, Kosmos Studios. De ahí que el central del Barça tuiteado a media tarde un emoticono de palomitas. "Gran trabajo de Kosmos", ha subrayado.

Ha sido un documental en que ha seguido durante varios días al francés en la tesitura de elegir entre Atlético y Barça. Hay primeros planos desbordando dudas. "Me molesta no tenerlo claro", dice en un pasaje. Se ve incluso a su hermana Maud, que es su agente, contarle los detalles de una conversación con los dirigentes del Barça. "Dicen que es normal que el Atlético de Madrid te ofrezca más dinero pero que tienes que valorar dónde puedes ganar más títulos".

"Yo quiero ganar la Champions. Algo nos falta para ganar. No es mala suerte. Es algo más que falta", señala en un momento determinado. "Qué lío", precisa para reforzar las dudas interiores. Se oye de fondo a su esposa, que es vasca y al parecer muy integrada en Madrid, que parece presionarle para que se quede en el Atlético