Hortelano bate el récord de España de 200 metros

Bruno Hortelano, plusmarquista español de 100, 200 y 400 metros, ha rebajado este domingo en 8 centésimas su récord de la distancia intermedia con un tiempo de 20.04 en las semifinales de los campeonatos de España. Hortelano tenía el récord anterior con una marca de 20.12 que obtuvo el 16 de agosto de 2016 en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Abrazado a su representante, Alberto Armas, Bruno Hortelano, que este año regresaba a la competición después de dos años inactivo tras su accidente de coche, ha abandonado emocionado la pista del polideportivo Juan de la Cierva, a la que volverá a las 20.00 para disputar la final en una superficie que está resultando providencial para los velocistas.

"No he podido parar de llorar porque me han venido los recuerdos de estos dos años tan difíciles. Pero tenía fe, siempre dije que si volvía era para estar al 110 por cien, aunque una cosa es pensarlo y otra hacerlo, cuando pasa de verdad es otra cosa", manifestó tras la carrera, recordando la dura recuperación de su mano derecha.

Bajar de 20 segundos



"No me he podido contener, estoy muy emocionado", insistió Hortelano, que admitió que las condiciones eran idónes. "Un día maravilloso para los velocistas, con calorcito, viento favorable y una pista rápida, muy dura", explicó. "He ido pensando en mantener la técnica, pero no me esperaba este crono en esta carrera. En los últimos 50 metros no he apretado como suelo hacer en una carrera normal, de ahí la emoción. Si sigo corriendo los últimos 40 metros puedo estar cerca de los 20 segundos o bajar. Creo que todavía tengo un margen de mejora", señaló.

Hortelano dio las gracias a su familia, a su representante, Alberto Armas -"que ha hecho un trabajo maravilloso"-, a su entrenador, Adrian Durant, a los servicios médicos de la Federación Española, y a los medios, "por contar esta historia". "Sin todos ellos no estaría hoy aquí, aunque al final ha dependido de una confianza en mí, pese a que no había ningún tipo de garantías (de recuperarse por completo). He demostrado que sí se puede", concluyó.

Bruno Hortelano is in form with the European Championships just weeks away!



The European 200m champion smashed his Spanish record with 20.04 in the semifinals of the Spanish Championships.#TheMoment is coming! pic.twitter.com/O7cq3s8qwJ — European Athletics (@EuroAthletics) 22 de julio de 2018

Con este registro Hortelano se sitúa 20º en el ránking mundial del año y segundo de Europa, solo por detrás del turco Ramil Guliyev, actual campeón del mundo, que tiene 19.90. Dentro de dos semanas se verán las caras en Berlín, en el Campeonato de Europa.