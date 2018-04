Inter y Barcelona buscan ser los reyes de Europa en Zaragoza

Recordarán los que ya tengan unos años, con mucha nostalgia, aquel pabellón Príncipe Felipe lleno hasta la bandera en 1995 para la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre el extinto Pinturas Lepanto y el Boomerang Interviú, ahora Movistar Inter. Todavía sigue vivo en mucha gente aquel imborrable recuerdo, historia de Zaragoza y del fútbol sala. Será bonito volver a ver el Príncipe Felipe con sus mejores galas y servirá para recordar que la ciudad no se ha olvidado de este deporte durante todos estos años. De hecho, sigue más que vivo. No habrá ningún equipo de la tierra, pero sí que se juntarán los cuatro mejores clubs de Europa en la final a cuatro de la Copa de la UEFA de fútbol sala. En Zaragoza se decidirá el próximo rey del continente y, entre los candidatos, hay dos españoles: Movistar Inter y FC Barcelona Lassa.

El Gyor ETO de Hungría y el Sporting de Portugal arrancarán su sueño europeo con la primera semifinal (18.00 horas). Los primeros parten como la cenicienta, el equipo a priori más asequible, pero bajo la batuta de un mito de este deporte como Javi Rodríguez han logrado colarse en la Final Four. Posee en sus filas al máximo anotador del torneo, que es Fábio Aguiar con ocho tantos, y a tres jugadores españoles, que son Juanra, Gerard González y Constantino. Aún así, los lusos son favoritos para plantarse en la final. En el campeonato doméstico están invictos, llegaron el año pasado a la final (aunque perdieron 7-0 con el Movistar Inter) y tienen un plantel veterano pero de enorme calidad con nombres como Cardinal, Pedro Cary, Merlim, Dyogo, Joao Matos o Fortino.

Final anticipada / Casi nadie duda de que la segunda semifinal, entre el Barcelona Lassa y el Movistar Inter (21.00 horas), va a ser el encuentro más apasionante del torneo. De hecho, se la considera una final anticipada. Será la quinta vez en la que se enfrenten en esta temporada y, hasta el momento, entre Liga y Copa del Rey ha habido un triunfo interista y tres empates. Además, otro aliciente es que nunca se han visto las caras en la UEFA Futsal Cup. Son los grandes dominadores de Europa, dos transatlánticos del fútbol sala y todo el curso lo planifican en torno a este torneo.

Desde la Copa de España que se disputó en el WiZink Center hace un mes, el Barcelona Lassa es una apisonadora. Tras caer ante el Ríos Renovables Zaragoza en los penaltis ha ganado todos sus partidos ligueros por cinco goles o más a excepción del que tuvo que ser adelantado, precisamente ante el Movistar Inter, que finalizó con empate a tres. Llegan los de Andreu Plaza en el momento más dulce de la temporada después de las dudas generadas tras la Copa de España, ya que también consiguieron eliminar a los madrileños en las semifinales de la Copa del Rey.

Los interistas defienden su corona en el momento más delicado de la campaña. Así como el Barcelona está de subida, los de Jesús Velasco, todo lo contrario. No convencieron en la Copa de España, que acabaron perdiendo en la final ante el Jaén Paraíso Interior. Tampoco están en la final de la Copa del Rey y el juego desplegado no está siendo tan decisivo como al comienzo del curso. No consiguieron ganar en Murcia a ElPozo, perdieron en casa con el Catgas y ganaron sufriendo en Cartagena, por ejemplo. Aún así, que nadie dude de los Ortiz, Ricardinho, Pola, Rafael Rato, Gadeia o Daniel, porque su calidad individual y colectiva no les hace, para nada, menos favoritos que el Barcelona.

Sabor español / El Movistar Inter suma cuatro títulos y es el más laureado. El último lo consiguió la temporada pasada después de siete años de sequía y, de este modo, Ricardinho, la gran estrella del conjunto de Jesús Velasco, pudo por fin levantar el trofeo que tanto ansiaba. El Barcelona Lassa fue campeón en el 2012 y 2014 y fue subcampeón al curso siguiente. Desde entonces, la sombra del Inter ha sido muy alargada y los azulgranas buscan revancha. Por cierto, para los que no lo recuerden, el Playas de Castellón se alzó con el título en el 2002 y 2003, las dos primeras ediciones oficiales de la UEFA, por lo que este torneo tiene un gran sabor español. 8 trofeos de 16 posibles, la mitad, demostrando que España es una potencia en el fútbol sala.

Cada vez son más los adeptos que tiene este deporte, ya no solo en España, sino en todo el mundo. Países como Francia, Irán o Azerbaiyán poco a poco están creciendo y asentándose entre los mejores del fútbol sala y Argentina, en el último Mundial, logró romper la hegemonía española y brasileña. La Copa de la UEFA, en este sentido, no es menos.

Se ha abierto el abanico a más Ligas y equipos, lo que da como resultado un torneo apasionante que culmina con una fase final a cuatro igualmente emocionante. Al año que viene, para seguir con el impulso, se llamará UEFA Futsal Champions League y, desde hoy, en el Príncipe Felipe habrá un gran ambiente entre las cuatro aficiones. El fútbol sala está muy vivo. Disfrútenlo.