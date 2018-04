Julio César: "Mourinho me dijo que yo con un brazo paraba más que Casillas"

El portero brasileño Julio César, actualmente en el Flamengo y próximo a la retirada, desveló durante una entrevista en el programa 'Seleção Sportv' una curiosa conversación que mantuvo con Mourinho tras la final de la Copa Confederaciones de 2013.

Brasil se impuso por 3-0 a España en Maracaná y Julio César fue elegido como el mejor portero del torneo. El brasileño recogió el premio con la camiseta de Casillas para hacerle "un homenaje por todo lo que hizo".

Encuentro en el vestuario

"Cuando llegué al vestuario vi un mensaje de Mourinho en mi móvil. El mensaje decía lo siguiente: 'Estás loco. Es Casillas quien tendría que ponerse tu camiseta y no tú la suya. Y me dijo que yo con un solo brazo paraba más que Casillas", comentó el guardameta, de 38 años.



Julio César recoger el trofeo de la Copa Confederaciones con la camiseta de Casillas / EL PERIÓDICO

Tras la final, Casillas se acercó al vestuario de Brasil para agradecerle el gesto a Julio César. "Iker fue al vestuario a hablar conmigo y le dije que tuviera cabeza con Mourinho, que es difícil pero que tenía que afrontarlo. A Mourinho le gusta ir de cara con los jugadores que están considerados estrellas en los equipos que dirige", contó Julio César.

"Miedo" a equivocarse

Además, reconoció que Mourinho, con quien coincidió en el Inter de Milán, es un "entrenador muy exigente". "El primer año fue genial pero el segundo fue más complicado. Entraba a los partidos con miedo a equivocarme. Ahí pensé: 'o lo afronto o acaba con mi carrera'. En un entrenamiento Mourinho se me acercó y me dijo 'eres el mejor portero del mundo, pero hoy eres un portero de Serie C'.

"Hubo una época en que Mourinho quería que yo jugara con una camiseta amarilla que no formaba parte de los colores de los porteros de esa temporada, que eran blanco, negro y gris. Me dio una camiseta amarilla, que era la de entrenamiento, y yo le dije que no iba a jugar de amarillo. Mourinho se burló de mí de todas las maneras posibles y me dijo que tenía miedo del balón. En resumen... jugué incluso de amarillo", recordó.