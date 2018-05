Manita del Barça para seguir invicto en la Liga

El campeón Barcelona se mantiene invicto en la Liga Santander tras golear sin apuros al Villarreal (5-1) en un partido que resolvió, con dianas de Coutinho, Paulinho y Messi, antes del descanso, y que Dembélé, en su mejor actuación como azulgrana, finiquitó en la recta final con un doblete goleador.

Con el Villarreal ya con su presencia europea sellada y el Barcelona con el título cerrado y celebrado, el partido podía ser intrascendente. No lo fue para el Barça, empeñado en pasar a la historia completando la Liga invicto, algo que no ha hecho jamás ningún club en el actual formato de veinte equipos. Los de Valverde dejaron claro desde el principio que lo de no ceder ni una derrota en 38 jornadas se lo toman en serio y están más cerca de lograrlo.

Mientras, ayer no pudo jugar ya Sergi Roberto, que fue suspendido con cuatro encuentros por el Comité de Competición por su expulsión ante el Real Madrid. Sergi Roberto, según se recoge en el acta arbitral del partido, fue expulsado en el minuto 44 por «golpear a un adversario (Marcelo) con su brazo, con el uso de fuerza excesiva, no estando el balón a distancia de ser jugado». El Barcelona anunció que recurrirá el castigo al considerarlo excesivo.