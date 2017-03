Mayo muestra su valentía y se mete en la final de los 3.000

Carlos Mayo estuvo colosal en su debut internacional en pista cubierta. El pupilo de José Luis Mareca demostró unas tablas impropias de su edad y se metió en la gran final de los 3.000 metros lisos. El zaragozano disputará la prueba definitiva en la tarde de mañana. Mayo terminó el cuarto de su primera semifinal y se metió por tiempos, tuteando a atletas que han librado muchas batallas sobre el tartán.

Mayo demuestra su calidad y su arrojo en la alta competición. Pese a que el aragonés está preparando la temporada de cross, puesto que su objetivo es el próximo domingo el Campeonato de España en Gijón y su intento de acudir al Campeonato del Mundo que se celebra en Uganda, Mayo está firmando una incursión en el atletismo de bolsillo pletórica como lo demuestra su actuación ayer por la tarde en el Kombank Arena.

Desde el inicio de la primera serie se escapó el keniata nacionalizado turco Ali Kaya. Mientras que en el pelotón de cabeza tuvo que dar la cara en la persecución del turco Carlos Mayo. En una prueba de ritmo medio Kaya llegó a aventajar a los favoritos en 40 metros y pasó el mil en 2.43.94. Mayo llevaba a todos en fila india, el italiano Razone, el noruego Ingebrigtsen, el sueco Leanderson, mientras que Torrents, el segundo español, corría en los últimos puestos del pelotón. A mitad de carrera se mantenían las posiciones, pero Mayo se cansaba de tirar, se abrió y miró para atrás para que alguien le relevara.

Fue a cuatro vueltas del final cuando tomó el mando de la operaciones Razine y se acercó al turco. Al toque de campana los mejores pillaron al turco. Entre ellos estaba Mayo. Se metían para la final los cuatros mejores de cada una de las dos series y los cuatro mejores tiempos. Mayo pasó a Kaya y se aseguró una plaza en la final por puestos. El atleta del Adidas entró a meta con una alegría incontenible y con el brazo derecho haciendo la señal de la victoria.

La serie la ganó el sueco Leanderson con un crono de 7.54.93, seguido de Razine, Ingebrigtsen y Mayo. Quinto llegó Kaya tras su desastrosa táctica y sexto el danés Vojta. Todos ellos se metieron en la final. «Kaya salió a fuego y se pensaba que la carrera se pararía. Pero hemos ido a por él. Al final me he llevado el cuarto puesto, que es un justo premio por la carrera que he hecho. Me he encontrado muy bien de sensaciones y ahora a recuperar para el domingo», afirmó Mayo tras llegar a la meta.

En la segunda semifinal el ritmo fue más lento. Ganó el azerbayano Ibrahimov con 7.57.74 y Adel Mechaal fue el cuarto, dejándose llevar en los cuadros de llegada y presentando sus credenciales para llevarse el oro mañana.