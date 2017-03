El Real Zaragoza sortea el peligro con una cómoda goleada

Minuto 93 FINAL DEL PARTIDO (Gracias por haber seguido la retransmisión del encuentro con El Periódico de Aragón). Próxima parada, Córdoba

Minuto 89 Se llega a los minutos finales con el triunfo en el bolsillo, algo casi inédito en toda la temporada. Tres puntos que liberan a un Real Zaragoza al que sólo le servía ganar. Sobre el puente de los caimanes, ha actuado con firmeza y buen paso

Minuto 86 El 3-0 ha dejado al Numancia para sopitas. Antes tampoco había hecho mucho caldo

Minuto 82 Jesús Valentín releva a un buen Javi Ros

Minuto 82 Edu García prueba con un disparo muy cruzado tras un pase filtrado de Dongou. El partido se juega en paz

Minuto 77 Ni Julió älvarez acierta con una falta ideal para él. Dispara el venezolano sobre la barrera

Minuto 76 Amarilla para Carlos Gutiérrez por agarrar a Ángel

Minuto 74 Kike Sola sustituye a Manu del Moral

Minuto 73 Dongou entra el Lugar de Lanzarote, que se va con un par de asistencias

Minuto 73 Contra bien llevada por ÁQngel en otra carrera de fondo, pero el delantero cede mal atrás para la llegada Lanzarote, muy forzado por el centro

Minuto 68 De nuevo Saja interviene como portero de experiencia y saber estar para llevarle a la noche a Manu del Moral, qien dispara sobre el cuerpo del arquero

Minuto 67 Edu García entra por Xumetra

Minuto 66 Distancia abismal en el marcador y en el campo entre un Real Zaragoza sereno y eficaz y un Numancia que se ha ido desinflando gol tras gol

Minuto 63 Gol de Marcelo Silva de cabeza en el primer palo tras un saque de esquina botado por Lanzarote. 3-0

Minuto 62 Dani Nieto por Pedraza y Eneko Capilla por Valcarce

Minuto 61 El partido ha entrado en zona de trregua, lo que favorece al Real Zaragoza, poco o nada exigido en defensa

Minuto 58 Ángel lanza por encima del larguero una acción que había iniciado el propio delantero. Buena assistencia de Lanza de nuevo que el punta ataca con excesiva ansiedad con todo a su favor para marcar el tercer tanto

Minuto 54 Por cierto, Ruiz de Galarreta, el mejor deun Numancia sin demasiadas luces. El exzaragocista, con Julio Álvarez algo perdido, lleva la dirección con bastante criterio

Minuto 49 El Numancia ha salido a dominar porque lo necesita y porque el Real Zaragoza le ha cedido gustoso el protagonismo. Puede ser útil o peligros si se abusa en renunciar a tener la pelota en exceso

Minuto 46 José Enrique se lía en el adorno y tiene que dejar a Cabrera para que el uruguayo resuelva en largo lo que debería haber hecho el lateral antes.

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

Minuto 45 FINAL DE LA PRIMERA PARTE. 2-0 PARA UN REAL ZARAGOZA QUE HA SACADO PETRÓLEO A UN GRAN DETALLE DE LANZAROTE Y A UN PENALTI QUE NO LO ERA. SU VICTORIA, EN CUALQUIER CASO, ES JUSTA DESPUÉS DE QUE SE HAYA DESPRENDIDO DE LA SOBRECARGA DE RESPONSABILIDAD Y DE UN FÚTBOL PESADOTE.

Minuto 43 Manu del Moral se cuela hasta el salón de estar pero su pase a trás no halla un compañero con el balón paseándose por delante de Saja

Minuto 41 Javi Ros, al margen de los estupendos detalles esta tarde de Lanzarote, está desatascando el juego zaragocista, que fluye un poco más vistoso y eficaz. El 2-0 da para un plus de atrevimiento y tranquilidad

Minuto 38 Amarilla para Marcelo Silva

Minuto 37 El tanto ha salido de la chistera de Lanzarote y de la fe de Ros y esta segunda día de penalti abren una brecha considerable. El conjunto aragonés dispone de una ventaja de oro que deberá administrar para cuando llegue el invierno físico, cuestión que deberá resolver Agné desde el banquillo

Minuto 36 Penalti de Marc Mateu, inexistente porque rebaña el balón a Xumetra. La pena máxima la señala sin embargo el colegiado y Ángel anota el segundo tanto, su 13ª particualr esta tempoarada. 2-0

Minuto 28. Gol de Javi Ros. El Real Zaragoza encuentra una asociación maravillosa de Lanzarote y Ros, quien resuelve llegando desde atrás un taconazo-asistencia de su compañero. Todo había empezado en la pelea de Ángel 1-0

Minuto 27 Cani ha pensado que José Enrique tenía 22 años y le ha lanzado un pase profundo imposible para el ahora lateral zaragocista

Minuto 25 Ángel, como siempre, ha agitado de nuevo al Numancia con una acción personal abortada en su centro por Aitor

Minuto 24 Saja ha despejado como ha podido un cabezazo de Manu de Moral a metro y medio de distancia. Marc Mateu ha asistido al punta con absoluta libertad desde la línea de fondo

Minuto 22 Cuchara de Javi Ros para el portero del Numancia... La ausencia de jerraquías en el conjunto aragonés es enorme. Depende de Ángel o de Ángel. No hay más

Minuto 20 El Real Zaragoza no supera ni líneas, ni una presión protocolaria de su adversario ni sus complejos... Cani ha tenido que juguetear y caracolear con la pelota en la posición de lateral izquierdo para luego lanzarla fuera.

Minuto 18 Otro gilicórner del Real Zargaoza. A las manos de Aitor. Bajo yflojo, sin posibilidad alguna para los rematadores

Minuto 17 El Numancia no aprieta, como si quiere jugar con el tiempo frente a un rival limitadísimo por ahora. El partido carece de verticalidad alguna, espeso y aburrido

Minuto 15 Cabrera ha errado en un par de balones mal sacados y La Romareda se lo ha recriminado. El Real Zaragoza insiste en su fútbol paquidérmico, nulo de sorpresas y frescura, sin transición alguna. El centro del campo mueve la pelota como si fuera un balón medicinal

Minuto 12 Ángel se escora demasiado dentro del área y dispara a las piernas de Aitor, casi sin ángulo para sorprender al portero

Minuto 11 Cabrera cierra por la izquierda. Córner para el equipo soriano. El bote del saque de esquina habilita una contra del Real Zaragoza muy mal solucionado con otro pelotazo corto para Ángel, que sigue en su batalla particular y solitaria

Minuto 9 Lanzarote saca una falta lejana a la espalda de la defensa y del propio Ángel, que no alcanza ni de lejos el pase. Es la tónica de siempre

Minuto 7 Sin ser muy pronunciado, si se percibe que el Numancia juega con con menos responsabilidad, más suelto que un Real Zaragoza que por ahora repite guiones anteriores en el planteamiento

Minuto 6 El conjunto de Agné quiere dar un paso adelante con Xumetra y Lanzarote metiéndose por dentro en movimientos sin balón. Pero mirando por el retrovisor y sin excesiva precisión en el último pase

Minuto 4 Tanteo en los prolegómenos, sin que ninguno de los dos equipos haya pisado el área ajena. Córner para el Real Zaragoza que se ha ejucutado en corto y con mínimo éxito

Minuto 1 Xumetra comienza con un baile de bicicletas que pinchan al pisar el área. El extremo es silbado por la por afición que hay en el estadio a los pocos segundos de comenzar el partido. Sintomático. Y Valcarce que coge dormido a Zapater para susto de un Saja más despierto...

20.00 COMIENZA EL PARTIDO

19.56 Feltscher, Valentín, Edu Bedia y Samaras, cuatro de los cinco fichajes en el mercado de invierno, en el banquillo. Solo juega Saja.

19.55 El Nástic ha vencido al Córdoba prácticamente en la última jugada (2-1), lo que le saca de la zona de descenso, y el Almería se ha impuesto en Lugo (1-2). Los de abajo aprietan el acelerador. En estos momentos, la última plaza de la zona de descenso está a tres puntos.

19.18 El Numancia comenzará el encuentro con Aitor, Medina, Orfila, Dani Calvo, Carlos, Pedraza, Julio Álvarez, Ruiz de Galarreta, Pablo Valcarce, Marc Mateu y Manu del Moral. En el banco esperarán su oportunidad Munir, Casado, Escassi, Dani Nieto, Nacho, Eneko y Kike Sola

19.14 José Enrique sufrió una rotura en el sóleo de la pierna derecha durante el partido que enfrentó al Real Zaragoza con el Girona el pasado 8 de enero. El lateral ha estado ausente durante siete encuentros, algo más de lo previsto en un principio. Su baja ha provocado un serio quebradero de cabeza al equipo y al técnico, produciéndose diferentes probatinas en el lateral izquierdo.

19.00 La novedad más importante de la alineación que presenta Raúl Agné para recibir al Numancia es la presencia del José Enrique en el once inicial, donde regresa después de haber superado la lesión que le ha mantenido lejos de los campos de fútbol desde el encuentro contra el Girona. Su vuelta deja en el banquillo a Feltscher. El Real Zaragoza juega con, Saja, Fran, Marcelo Silva, Cabrera, José Enrique, Zapater, Ros, Xumetra, Lanzarote, Cani y Ángel. En la reserva se quedan Irureta, Feltscher, Valentín, Edu Bedia, Samaras, Edu García y Dongou. Lo descartados de una lista inicial de 23 han sido Ratón, Carcelen, Casado,Bagnack y Barrera

El Real Zaragoza se instaló en la mentira desde el primer día. Jornada tras jornada sus rivales, la afición y el mundo del fútbol en general han ido descubriendo el embuste. Presentando en sociedad como uno de los aspirantes al ascenso directo y defendido después como candidato a los plyaoffs, el conjunto aragonés se ha metido por deméritos propios en la boca del lobo del descenso. Lo peor no es que, frente a una evidencia aplastante, se haya renunciado a lo que siempre fue un espejismo, sino que se piense que la permanencia no es un asunto tan complicado.

Escandaliza la ignominiosa despreocupación de la cúpula, incapaz de enviar mensaje alguno al exterior para aunar esfuerzos en lo que ahora mismo significa una misión de supervivencia. Nadie sale de la madriguera para reclamar y facilitar un estadio encendido en defensa de la institución, para crear una atmósfera de absoluta comunión con un público desenganchado, desencantado y ninguneado. La ciudad debería arder por los cuatro costados, agitada por el orgullo de ser y sentirse partícipe de un objetivo noble en lo deportivo y económicamente enriquecedor para la sociedad. La ciudad, sin embargo, duerme hastiada, agotada. Engañada.

Esta pobre plantilla y su entrenador no dan más de sí. Pueden ganar, por qué no, pero de igual forma empatar o perder. En la situación actual, esa inseguridad suele conducir al pánico colectivo o individual. Se ha comprobado en todos los partidos del 2017 en La Romareda, donde se han impuesto el Girona, el Levante y el Nástic y ha igualado el Lugo. A domicilio es mejor ni hablar pese a que se venciera en Huesca. Esta tarde visita el Municipal el Numancia, ni más ni menos.

El partido será lo que quieran los sorianos. Si lo atacan con ambición y concentrados, puntuarán porque el Real Zaragoza juega desposeído del balón, de un plan constante, de futbolistas con solvencia en el centro del campo y en ataque. Sólo Ángel emerge como elemento diferencial. Primero porque la estrategia de defensas y lanzadores se resume en buscarle allá donde caiga, y segundo porque es un punta que pese a su escaso glamur y no pocas veces puntería, tiene una notable capacidad goleadora y de intimidación hasta que se le queman las reservas. El Real Zaragoza es Ángel y diez más encargados de cometer el menor número posible de errores en tareas defensivas.

Por esa raquítico catálogo de recursos en el campo, la influencia de La Romareda crece hasta lo monumental. Se ha ido vaciando por la lógica erosión de una temporada terrible, y en el cemento apenas se escucha algún lamento aislado. La fidelidad continúa, aunque congelada de pasiones. El Consejo de Administración insiste en permanecer en su búnker, fichando un director deportivo, ratificando a Agné... Esperando que suene la flauta contra el Numancia. Pero, ¿y si no lo hace y se produce una derrota? ¿De verdad hay alguien detrás de la puerta blindada de la Fundación con sustancia emocional para entender lo que podría ocurrir?

El Real Zaragoza está en manos del destino, es decir del capricho, de lo ingobernable. De vencer, tomaría un poco de aire, lo que dado su estado de salud significa mucho. Si no lo logra, se apelará al trabajo y a obviedades típicas para salir de la zona caliente por muy peligrosa. ¿A quién se puede creer en este cuento? Seguramente ya sólo al resultado que figure en el marcador al final del partido. Al aullido del lobo que se aproxima para castigar una secuencia demasiado larga de mentiras.