La revolución de Lucho

Del holograma de la última convocatoria de Julen Lopetegui a la pizarra de entrenamiento en el estreno de Luis Enrique. De los trajes al chandal de entrenamiento. De Jordi Alba a Gayá, de Koke a Ceballos y de Lucas Vázquez a Suso. Así ha cambiado la selección española.

Lucho dio su primera lista de convocados escribiendo con un rotulador sobre una pizarra en un vídeo de Twitter. Entre nombres de pila o apodos escritos con una caligrafía mejorable, la evolución que promulgaba el seleccionador en su presentación se ha llegado con diez relevos respecto a la lista del Mundial.

A las bajas ya conocidas de Iniesta, Silva y Piqué, que renunciaron a seguir con la selección, se unieron las más llamativas de Koke y Jordi Alba, titulares en el último Mundial y habituales en los últimos años. Un Luis Enrique comedido, tranquilo y relajado, evitó entrar en cualquier polémica. «No tengo nada que decir de los que no están», repitió en tantas ocasiones como fue cuestionado por las ausencias, la primera la de Jordi Alba.

«Este año estoy con unas ganas y una ilusión que no tenía estos años. Está claro que ahora me va a ir mejor», dijo el lateral del Barcelona tras la marcha del club del actual seleccionador. El cambio del Barcelona de Luis Enrique a un sistema de tres centrales terminó por hacer perder protagonismo en el equipo a Jordi Alba. «Con la selección tengo la total confianza del míster, cosa que el Barcelona no tengo como quizás me gustaría tener», dijo en una concentración con la Roja en marzo del 2017.

«Entiendo el interés, pero no tengo nada que decir de los que no están. No me he fijado en si me caen bien o mal o en su edad para hacer la lista. Estoy lleno de motivos para traer a los que he traído», sentenció Luis Enrique sobre el tema.

Además de a Reina, en el ocaso de su carrera y sin minutos en el Milán, y a Monreal, con 32 años; Luis Enrique también ha dejado fuera a Odriozola, Iago Aspas y Lucas Vázquez, tres jugadores en plenitud que se habían ganado el puesto con Lopetegui pero que no conformaban la columna vertebral del equipo.

«Para hacer la lista hemos partido de un número pequeño de jugadores fijos, con los que no va a ser determinante que sean titulares en sus equipos», reconoció Luis Enrique. Entre los que eran muy imporantes en la última etapa repiten muchos, desde los porteros (De Gea y Kepa) y Sergio Ramos, hasta Rodrigo y Diego Costa, pasando por los Busquets, Thiago, Saúl o Isco. El malagueño del Real Madrid fue uno de los elogiados con más énfasis por el seleccionador: «Lo veo como un jugador muy completo, tiene muchas capacidades y es de los más decisivos el futbol español. Puede jugar por dentro y por fuera y el estilo claramente le beneficia», dijo Luis Enrique.

Elogios a los jóvenes / Entre los mejor valorados por el seleccionador en sus palabras estuvieron tres de los jóvenes que pueden marcar el camino de la nueva selección: Ceballos, Sergi Roberto y Rodrigo Hernández. «Le veo muchas posibilidades y puede aportar muchas cosas, es importante que jugadores que han destacado en la sub-21 puedan ayudarnos en la absoluta», dijo sobre el centrocampista del Madrid.

«Creo que es el jugador total, ocupa muchas posiciones y lo hace bien en todas, yo valoro mucho ese tipo de jugador», explicó de Sergi Roberto, uno de sus jugadores predilectos en su etapa en el Barcelona. «Es muy parecido a Busquets en las capacidades para el puesto. Gran visión de juego, gran personalidad para tener el balón, muy pocas pérdidas, muy buena perfilación, con visión periférica continua, dando siempre salida de balón, solución perfecta para centrales…Está claro que me gusta», concluyó sobre Rodri, el nuevo mediocentro del Atlético.

El seleccionador también incidió en temas como el nivel de la España que se encuentra, después de tres fracasos seguidos. «Si nos comparamos con la mejor España puede que seamos inferiores en algunos aspectos del juego. Pero no creo que seamos inferiores a ninguna selección actual, aunque tenemos que evolucionar constantemente», dijo.