Rubiales: "La federación no puede enterarse en cinco minutos"

Cesado de forma fulminante. Cesado al momento ha sido Julen Lopetegui, el seleccionador español, por haber fichado por el Madrid sin haber informado previamente a la federación española de fútbol. "Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador, la federación no se puede enterar cinco minutos", comentó Luis Rubiales, el presidente de la federación española de fútbol. "Nadie puede estar fuera de las reglas. No hemos tenido ningún conocimiento, ninguno en la propia federación", ha añadido recordando que pidió al Madrid que no se hiciera público el fichaje. Pero el club blanco desoyó esa petición federativa, lo que ha provocado el despido fulminante del técnico vasco.

No está elegido el sucesor. "Lo que tengamos que hablar lo diremos pronto, pero hay que tocar lo menos posible esta concentración", ha revelado el presidente de la federación española de fútbol. Albert Celades, actual seleccionador sub-21, se perfila como el gran candidato, sin descartar tampoco la figura de Fernando Hierro, actual director deportivo federativo.

DEBUT EN PORTUGAL

Pero, de momento, la selección española no tiene entrenador. Debuta el viernes en el Mundial ante Portugal en Sochi y el banquillo está vacío. A pesar de las presiones de los jugadores, Rubiales ha querido ser contundente. Manda él. "Obviamente, nos encontramos con una circunstancia sobrevenida. La negociación es legítima, pero no hubo ninguna información previa a la federación. Hay una forma de actuar que todos deben cumplir", ha dicho Rubiales, quien ha explicado en un par de ocasiones que se ha visto "obligado a tomar una decisión".

La selección no tiene técnico. "Tengo una relación cercana con los jugadores y lo que nunca voy a hacer es traicionarme a mí mismo. He hablado con todo aquel que tenía que hablar antes de tomar la decisión", ha dicho Rubiales, indicando que "el Madrid busca entrenador y busca el mejor, eso es lícito. Pero la federación tiene una obligación. Es el equipo de todos. Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión. Ahora es un momento en el que hay una tremenda debilidad, pero esto con el tiempo nos hará más fuertes, de eso estoy muy seguro".

"EN CINCO MINUTOS"

Por eso, ha insistido en que la federación "no puede enterarse cinco minutos", poniendo por delante en todo momento "los valores de la federación" recordando, al mismo tiempo, en que no busca culpabilidades. "Estoy convencido de que a Julen le hubiera gustado que las cosas se hicieran de otra manera, pero se han hecho así. Yo no digo quien es el culpable. Pero hubiera sido una irresponsabilidad no actuar. Nos hemos visto obligados a actuar. Si alguien quiere hablar con un trabajador de la federación, tiene que hacerlo antes con la federación", ha subrayado el presidente de la federación, al tiempo que recordaba que ni él ni Hierro, el director deportivo, estaban informados de las negociaciones con el Madrid. "Estamos todos afectados, es un duro golpe. Sé que hiciera lo que hiciera habría críticas, pero nos hemos visto obligados a actuar". Y ha actuado. Lopetegui es ya exseleccionador español.