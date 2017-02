Ruth Beitia iguala los 16 títulos nacionales en pista cubierta de Manolo Martínez

La cántabra Ruth Beitia, campeona olímpica y europea de altura, ha igualado este domingo en Salamanca, con su mejor salto del año (1,96), el récord de títulos nacionales en pista cubierta, hasta hoy en poder del lanzador de peso leonés Manuel Martínez con 16.

"La vida me sigue sorprendiendo con 37 años, casi 38 -ha destacado la saltadora-. Igualar el récord de títulos de Manuel Martínez supone mucho para mí, porque es un atleta al que siempre he admirado como deportista y que es un gran amigo. Ya nos une algo más. Ahora, paso a paso. Primero el viernes en [la reunión internacional de] Madrid, y luego el Europeo de Belgrado, con el objetivo de estar en la final", ha explicado.

La mejor atleta española de todos los tiempos ha prolongado su hegemonía absoluta en la disciplina. Dentro de dos meses cumplirá 38 años y en el horizonte nacional aún no se atisba una adversaria que pueda disputarle la corona. En el 2002, Beitia arrebató en Sevilla el título nacional en pista cubierta a su amiga la navarra Marta Mendía y desde entonces no ha fallado un solo año a su cita con la victoria bajo techo. Además, tiene otros 12 títulos al aire libre.



LUCHA CON SU COMPAÑERA DE ENTRENAMIENTOS



Con una marca de 1,95 este año (tercera del ránking mundial), la gran dama del atletismo español llegaba con un confortable margen de 15 centímetros en el ránking de la temporada sobre sus rivales. La cántabra peleó el triunfo en la final de altura con su compañera de entrenamientos la gallega Saleta Fernández, campeona en categoría promesa, y con la castellonense Cristina Ferrando.

El año pasado, en la pista madrileña de Gallur, Beitia obtuvo su 15º título con 1,98, por entonces mejor marca mundial del año. Este domingo ha tenido que conformase con su mejor registro del año. Beitia hizo su primer salto, con la barra en 1,82, cuando ya había transcurrido casi hora y media desde el comienzo de la final. Solo le quedaba Saleta como rival, pero su compañera no pudo con los 1,85 y la cántabra se quedó sola. Atacó directamente los 1,90 y luego 1,96, su mejor salto del año, que superó a la primera. Luego pidió 2 metros pero no pudo con ellos.

"Estoy supercontenta. He vuelta a salir de lanzado y he tenido la sensación de que puedo enfrentarme ya con los dos metros. Tenía un problema de ajuste visual, batía algo lejos y caía sobre el listón, así que mi entrenador decidió el miércoles cambiar a la salida lanzada. Ahora hay que pulir la técnica, pero me he encontrado cómoda", ha analizado.



HUSILLOS, RÉCORD EN 400



El palentino Óscar Husillos ha establecido un nuevo récord de España de 400 metros en pista cubierta con una marca de45.92. "Ayer estuvimos hablando los finalistas y todos dijimos que era la mejor final de los campeonatos, pero una marca como esta para mí era impensable. Es una alegría que haya este nivel en el 400, antes estaba David Canal (plusmarquista anterior con 45.93) solo", ha comentado a Husillos.

Con respecto a la carrera, ha explicado que había salido muy rápido. "Y he podido aguantar hasta el final. El objetivo era coger podio para ir al Europeo. El récord era lo último que se me pasaba por la cabeza", ha confesado el atleta, de 23 años. "Ahora viene Belgrado, que será mi primera experiencia internacional a título individual. Tengo que subir poco a poco, porque esto es un salto un poco brusco. Cuando he visto la marca, no sabía si ponerme a llorar, como lloraba toda mi familia aquí presente", ha comentado el poseedor de la segunda mejro marca continental de la temporada.



FRUSTADO DOBLETE DE MECHAAL



Adel Mechaal, que compite en virtud de la cautelar que le ha concedido el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso de sus tres controles fallidos, no pudo lograr el doblete que ansiaba. Tras proclamarse el sábado campeón de España por segunda vez de 3.000 metros (8:19.57), seguido de Jesús Ramos y Fernando Carro, este domingo Marc Alcalá le ha superado en un vibrante final del 1.500.

"Hubo un momento en que pensé que mi vida se derrumbaba", confesó el sábado el atleta ancido en Marruecos, que se declara ahora "tranquilo pero inquieto" porque explica- "no sé cuando me pueden volver a sancionar". En Belgrado no doblará y solo correra el 3.000.