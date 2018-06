Saturación en el asfalto

Estaba a punto de terminar la rueda de prensa de la presentación de la Sánitas Marca Running Series que se disputa esta mañana y decidió tomar la palabra Pablo Híjar, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. «Es lícito que se acumulen carreras en las mejores fechas. Es mejor hacerlas con buen tiempo que con frío. No nos preocupa que haya un pequeño descenso del 5% en las carreras y que la gente esté más a gusto», explicaba convencido.

Sergio del Barrero no salía de su asombro con las declaraciones de Híjar. Los 10K de Zaragoza han tenido en los últimos cuatro años un descenso en picado. Han pasado de los 6.000 participantes a los 3.200 el pasado 27 de mayo. «Las carreras tienen que estar repartidas. Pero no pueden estar juntas si son importantes. Eso reparte el público y se cansan de disputar carreras», dice el director técnico de los diez kilómetros.

Del Barrero cree que hay un tipo de carreras que deberían de tener más apoyo y preferencia por el ayuntamiento. «El medio maratón, el maratón o los 10K hacen ciudad. Esto explotará y pasaremos de tener muchas a ninguna», indica. Desde inicios de mayo se han disputado en domingos sucesivos El Rincón, los 10K y el Maratón, la Popular Ibercaja y a fin de mes la 10K Caixabank. Comenzó con fuerza junio con la Carrera sin Humo y Azajer y hoy se celebra la Sánitas Marca.

Ibercaja y Sánitas han cambiado de fecha y se han metido en la primavera. Sus organizadores explican que prefieren que se celebren en estas fechas en vez del otoño debido al frío. Aunque septiembre y octubre son fechas ideales para practicar carrera a pie. La saturación se acentuó puesto que los 10K y el maratón tuvieron que pasar de abril a mayo por la crecida del Ebro. «Con los cambios de fechas se fastidia a otras carreras. Nosotros hemos salido perjudicados», indica Del Barrero, que piensa que «debería ser Zaragoza Deporte la que regulara las fechas de las carreras y también la territorial, que organiza carreras perjudicando a otras. Hace unos años tuvimos una reunión los organizadores en la Federación Aragonesa pidiéndonos que no nos pisáramos e intentáramos colaborar. Esto ha caído en saco roto».

Running Zaragoza organiza los 10K, el medio maratón y el maratón de Zaragoza. «La proliferación de carreras tiene difícil solución porque cada uno tiene el derecho de colocar sus carreras cuando quiera», explica David Constante, el director técnico de estas pruebas. «Pero el Ayuntamiento de Zaragoza tenía que tener su estrategia para tomar soluciones si ven que hay problemas de saturación. Deberían hablar con los organizadores».

Susana Ochoa es la presidenta de la Federación Aragonesa. «Regular esto es un poco difícil. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos ajustar el calendario. La solución es que todos se juntasen, que hubiera una reunión y la territorial fuera intermediaria. Pero cada uno va a su marcha, hay empresas privadas y no podemos hacer nada», indica. La masificación de carreras ha creado un efecto rebote. «Entre ellos mismos se están perjudicando porque la gente se reparte. Nos debemos coordinar por beneficio de todos», dice.

La Popular Ibercaja por la Integración es la decana. Este año alcanzó su 39ª edición y decidió cambiar de otoño a la primavera. «Hace años era la única que se celebraba, con carácter solidario y una de las pocas que es gratuita. Llegamos a tener 12.000 participantes, no es competitiva, no hay ganadores y hay premios por participar. Pero el running está cada vez más presente y en mayo había más de 15 carreras en Zaragoza y hay que seleccionar. Este año hemos tenido 5.386 corredores. El año que vienen hacemos el 40º aniversario y es posible que le demos una vuelta. Zaragoza Deporte trabaja para que no se solapen eventos de las mismas características», dice María Frago, responsable de Ibercaja.

Frutos Secos El Rincón lleva muchos años en el atletismo. «Llevamos siete ediciones de la Popular del Rincón y en los dos últimos años hemos notado el descenso. Este año tuvimos 1.000 corredores y el pasado 1.400. El atleta no puede participar en todas al tener un presupuesto limitado y selecciona las que le interesa. Este año nos perjudicó la suspensión del maratón. Hay un cierto respeto a la antigüedad. Pero poco más. Más que la fecha, el problema es el sitio. Lo podría regular el Ayuntamiento», dice Francisco Rodríguez, responsable de márketing de El Rincón.