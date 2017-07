Un simpatizante nazi interrumpe el Ferrer-Verdasco en Suecia

David Ferrer jugará la final del Abierto de Suecia después de derrotar en semifinales a Fernando Verdasco por 6-1, 6-7 (3-7) y 6-4. Pese a que el duelo contra Alexandr Dolgopolov supone la primera final del alicantino en 19 meses (y la cuarta de su carrera en Bastad), a Ferrer le ha robado protagonismo un simpatizante nazi que ha saltado a la pista y ha gritado consignas de esa ideología.

Nazi protest stopped the semi-final in Swedish Open in Båstadhttps://t.co/PX2yFl4cxo pic.twitter.com/jBdmAwn1np