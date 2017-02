El Tecnyconta se lleva un repaso

El Tecnyconta Zaragoza se llevó todo un repaso en su visita a La Fuente de San Luis. No defendió bien el conjunto aragonés, nada nuevo últimamente, atacó peor a cada minuto que pasaba y acabó perdiendo toda capacidad o argumento para pelear el partido. Lo que parecía imposible acabó siendo imposible pero con una diferencia mucho mayor de la esperada. El equipo de Andreu Casadevall se llevó de Valencia su peor derrota de la temporada y la tercera más abultada de su historia en la máxima competición: 100-67, 33 puntos. Bien merecida, además.

El Valencia es y fue mejor, ya se sabía, pero el Tecnyconta Zaragoza acabó haciendo demasiadas cosas mal. No defendió en ningún momento del partido, capturó 20 rebotes menos que su rival (41-21), solo fue capaz de anotar 18 canastas de juego en toda la mañana, exhibiendo un paupérrimo 39% en tiros de dos y el habitual 24% en tiros de tres, acabó convirtiendo el hueco en el juego interior en un agujero negro por el que el Valencia campó a sus anchas (48 puntos en la pintura hizo el Valencia, 14 el Tecnyconta). Demasiadas equivocaciones encadenadas. La diferencia en el marcador fue elocuente, como lo fue en la valoración final de cada equipo: 135-52.

No aguantó el pulso el Tecnyconta más que los primeros minutos dedicados al tanteo. El equipo aragonés empezó encajando 31 puntos en los primeros diez minutos, había recibido ya 19 en los primeros seis minutos sin gastar una mísera falta personal. En cuanto el Valencia aceleró en defensa fue dejando atrás a un rival que no pudo mantener su acierto inicial. Y conforme creció la diferencia empeoró el juego aragonés. Atrás no hubo mejora ni con la defensa individual, ni con la zona ni alternando. Y en ataque, la superioridad del Valencia por dentro hizo al Tecnyconta salir por fuera, perdiéndose en jugadas cada vez más precipitadas. Y desacertadas.

Luego comenzaron las individualidades, con jugadores haciendo la guerra por su cuenta, especialmente Jelovac. Nada funcionó en el Tecnyconta, que no estuvo nunca cómodo en el ataque estático, que no pudo correr en ningún momento, que no acertó con nada. El Valencia hizo muy bien su trabajo. En ataque alternó sus opciones, aprovechó los espacios por fuera, martilleó por dentro cuando abrió esa vía. Y cuando fallaba, capturaba el rebote. 15 puntos anotó en segunda oportunidad por solo 2 del Tecnyconta. En defensa, negó una y otra vez las opciones que intentó el equipo aragonés.

El Valencia fue distanciándose en el marcador con total naturalidad. Kraljevic se vio totalmente superado en la defensa del pick and roll, Juskevicius volvió a aportar poco o nada, salieron también Barreiro y Servera, hasta Pursl saltó a la pista. El Valencia fue anotando cada vez más fácil y para el Tecnyconta todo pareció cada vez más complicado. Ataques cortos, nada elaborados, lanzamientos precipitados y fallados. El equipo aragonés solo hizo 8 puntos en el último cuarto, en el que cayó en la última trampa del Valencia. Pedro Martínez dispuso una zona y el Tecncyonta quiso superarla a la manera tradicional, a base de triples. Pero con su escasísimo acierto habitual, resultó un desastre. El equipo aragonés solo hizo cinco triples en toda la mañana y tres de ellos en el primer cuarto. Muchos fallos para el equipo aragonés, que ahora tiene una semana extra para trabajar por el parón de la Copa del Rey. Y para avanzar en la recuperación de Henk Norel. Y para encontrar, de una vez, un pívot en el mercado.