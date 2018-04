Tres jugadores de verdad

Ni uno ni dos. Tres refuerzos ha necesitado el Tecnyconta Zaragoza para poder ganar de manera agónica y ajustada al colista de la ACB y mantener sus opciones de quedarse en la máxima categoría. Sin Gary Neal no hubiera ni llegado hasta aquí y es mejor no imaginar dónde estaría a estas horas sin Bjelica, Rey y Ennis. Los tres mejoran considerablemente la plantilla que ha hecho y deshecho esta temporada Salva Guardia, que se encaminaba directa a la LEB, y permiten respirar al Tecnyconta, pero poco más.

El equipo aragonés necesitaba más puntos por fuera que los de Gary Neal, los que no aportaba Blums, ni Barreiro pese a su mejora ni Michalak, que tan pronto cuenta como no cuenta. Ahí ha encontrado su hueco Dylan Ennis, un jugador que llegó como base y que ayer jugó de todo menos de director de orquesta pese a que Stoll tampoco hizo un buen partido. Es un agitador, un jugador físico que busca las penetraciones y algún tiro lejano. Así sumó 13 puntos, mejorando considerablemente su debut en Murcia.

Más sangrantes eran las deficiencias por dentro, sobre todo desde la baja de Varnado. Xavi Rey llegó tarde para lo que necesitaba el equipo y con dudas sobre su estado físico al haberse lesionado en enero, pero se ha hecho con justicia con el puesto de titular y ha respondido con creces, lo que no deja en buen lugar a De Jong. No le buscaron en exceso en ataque, pero sus 7 capturas y sus tres tapones fueron fundamentales. El rebote ha sido uno de los quebraderos de cabeza del Tecnyconta toda la temporada y ayer no fue una excepción durante muchos minutos.

También ha caído de pie Milko Bjelica. Un jugador serio, sumamente profesional y profundamente conocedor del oficio, que ha desbancado en diez días a Dragovic y Suárez. Y con toda justicia. Ante el Betis se equivocó el equipo en buscarle para que tirara de tres, que no es su fuerte (0/5 hizo en total), pero jugando al poste, de espaldas y reboteando fue uno de los pilares del Tecnyconta tanto en defensa como en ataque. Sus 18 puntos, 6 rebotes y 8 faltas recibidas atestiguan su importancia.

Los tres han elevado el nivel del equipo en la pista y también en los entrenamientos, como explicó después Cargol. «La semana de entrenamientos ha sido fuerte, dura y hemos ganado por ese nivel de exigencia. Es verdad que las llegadas de Rey, Ennis y Bjelica nos hacen crecer a todos, pero también es importante el trabajo de Mazalin, que hoy no ha estado convocado pese a hacer una gran semana de trabajo. Janis ha podido jugar, aunque sea menos, por las molestias del otro día, Barreiro ha dado un paso adelante en la segunda parte en la defensa de Schilb... Necesitamos de todos porque todo el mundo ha de estar preparado desde el minuto cero», señaló.

Dos jugadores de Euroliga y otro que venía parado por una lesión han sido fundamentales para mantener con vida al Tecnyconta. Esos tres fichajes y Gary Neal, que ya ha convertido en costumbre lo extraordinario, ser siempre el mejor.