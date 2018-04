La zona de peligro se comprime un poco más

El Tecnyconta Zaragoza sigue con un triunfo de ventaja sobre el descenso porque ayer perdieron el Betis en casa ante el Murcia (87-102) y el Bilbao Basket en la pista del Movistar Estudiantes (96-84), rival del equipo aragonés este miércoles. Sin embargo, el conjunto zaragozano tiene a un rival mucho más cerca. Le iguala el San Pablo Burgos tras una poderosa victoria en Fuenlabrada (69-79). La mejor noticia para el Tecnyconta es que sigue dependiendo de sí mismo y que todavía le esperan duelos directos ante el Betis y el San Pablo en Burgos, pero el margen de error se ha terminado para el equipo aragonés. Un resbalón más podría resultar fatal.

La derrota ante el Joventut supuso un duro revés en una temporada llena de problemas ante los que el club se ha quedado sin respuesta. Un mes después de la lesión de su pívot titular, Salva Guardia sigue rastreando el mercado sin éxito. El equipo necesitaba un cinco para antes de ayer, pero de momento todo lo que tiene es a Xavi Rey entrenando. Tampoco solucionó bien la marcha de McCalebb, titular en el momento de su salida. Su sustituto, Stoll, solo jugó diez minutos en el partido decisivo ante la Penya.

La dirección deportiva continúa buscando y no se descarta una incoporación, toda vez que Xavi Rey fue descartado al no superar las pruebas físicas pero está completando su recuperación en Zaragoza. El problema para el club aragonés es el tiempo. La temporada está en su recta final y al Tecnyconta no le quedan muchas balas. Esta semana tiene un doble reto, el miércoles visita al Estudiantes de Landesberg y el sábado recibe al Valencia. Después de caer ante un rival directo, el equipo debe buscar una victoria inesperada que le de aire.

No obstante, el Tecnyconta confía en sus posibilidades y en poder terminar la temporada no solo con la permanencia asegurada, sino también con la dignidad de conseguirlo por sus propios medios, no como la temporada pasada. El equipo aragonés aún tiene que recibir en casa al Betis, contra el que perdió en la primera vuelta y deberá buscar también el averaje, mientras que la otra final será en Burgos, equipo contra el que también cayó en la ida. El problema es que ganar solo los duelos directos puede no ser suficiente, ya que los rivales están consiguiendo victorias en partidos insospechados. Como el San Pablo Burgos ganando ayer en Fuenlabrada o el Betis en el mismo Fernando Martín o ante el Unicaja.