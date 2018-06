El PP acusa a Lambán de moderar la defensa del carbón de Teruel

A ver si los afectados por el cierre de las minas de carbón, se quieren dar cuenta que no hay marcha atrás. Que no se dejen engañar por ; salvapatrias que solo buscan un puñado de votos y a los que si tienen que presionar, muy mucho, para no desaparecer del mapa. Sin esfuerzo no hay beneficio, o sin presión no hay futuro. Con el carbón de ninguna manera.